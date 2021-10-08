Дочь Рамзана Кадырова назначили министром культуры Чечни

Об этом стало известно днем 8 октября. Информацию о назначении сообщил на своей официальной странице в инстаграме спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

Он отметил, Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором, и выразил уверенность в том, что на новом посту Кадырова добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами.