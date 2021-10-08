Дочь Рамзана Кадырова назначили министром культуры Чечни

Чечня

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22-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни

Об этом стало известно днем 8 октября. Информацию о назначении сообщил на своей официальной странице в инстаграме спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

Он отметил, Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором, и выразил уверенность в том, что на новом посту Кадырова добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами.

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Даудов напомнил, что под ее руководством (Айшат ранее занимала должность первого заместителя министра Чечни) в культурной жизни республики произошли позитивные преобразования. Так, старшая дочь Кадырова внесла вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров.

Кто такая Айшат Кадырова

Айшат — старшая дочь Рамзана Кадырова. Родилась 31 декабря 1998 года. В 2017 году тайно вышла замуж за сына погибшего друга отца, его одноклассника. В 2016 году стала директором грозненского модного дома Firdaws, который выпускает мусульманскую одежду.

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В 2017 году Айшат представила свою первую модную коллекцию, в том же году получила премию «Fashion New Year Awards». В декабре 2017‑го Айшат Кадырова открыла в Грозном магазин нижнего белья и интимных товаров. В 2019‑м окончила Чеченский государственный университет, где училась на экономическом факультете.

В марте 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью за вклад в развитие культуры республики. 1 сентября этого же года она стала первым заместителем министра культуры.

Айшат Кадырова Рамзан Кадыров

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Дочь Рамзана Кадырова назначили министром культуры Чечни
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