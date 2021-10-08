Власти Кубани объяснили, при каких условиях введут QR-коды для посещения общественных мест

Краснодарский край

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7 октября вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, из-за чего могут ужесточить коронавирусные ограничения

Напомним, в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до декабря. Согласно документу, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

6 октября стало известно, что власти Кубани рассматривают предложение ввести QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе краевого минздрава Юга.ру подтвердили, что такую меру действительно обсуждают в ведомстве.

7 октября вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что ситуация по коронавирусу не становится лучше: повысилась заболеваемость и показатели смертности. Власти считают, что необходимо активнее вакцинировать жителей Кубани для формирования коллективного иммунитета.

«В Краснодарском крае для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 3,6 млн человек. На сегодня вакцинировались чуть более 2 млн», — отметила Минькова.

Вице-губернатор заявила, что от темпов прививочной кампании будет зависеть, придется ли ужесточать ограничительные меры в крае.

Юга.ру писали, что с 11 октября в Адыгее начнут действовать новые коронавирусные ограничения. В республике запретили массовые мероприятия, местные жители должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. А в ТЦ «Мега» уже закрыли фудкорт.

Вакцинация Коронавирус

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