В мечетях Кубани и Адыгеи снова запретили обниматься и целоваться

Адыгея, Краснодарский край

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6 октября в адыгейских и кубанских мечетях вновь ввели ковидные ограничения

Напомним, в июле в мечетях Краснодарского края и Адыгеи ввели ковидные ограничения. Прихожане должны были соблюдать социальную дистанцию, ограничить физические контакты, а людям старше 65 лет рекомендовалось воздержаться от посещения мечетей. Ограничения сняли 20 августа. 

6 октября в инстаграме Духовного управления мусульман Кубани и Адыгеи сообщили, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вновь пришлось вновь ввести ограничения. 

Теперь при посещении мечетей и молельных комнат прихожане должны использовать средства индивидуальной защиты. Имамам поручено сократить время пятничной проповеди. 

Бракосочетания будут проводить в присутствии ограниченного количества лиц. При проведении похорон должна соблюдаться дистанция — запрещены объятия, поцелуи и любые физические контакты.

Прихожанам советуют не приходить в мечеть при наличии признаков заболевания.

Ислам Коронавирус Религия

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