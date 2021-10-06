В мечетях Кубани и Адыгеи снова запретили обниматься и целоваться

6 октября в адыгейских и кубанских мечетях вновь ввели ковидные ограничения

Напомним, в июле в мечетях Краснодарского края и Адыгеи ввели ковидные ограничения. Прихожане должны были соблюдать социальную дистанцию, ограничить физические контакты, а людям старше 65 лет рекомендовалось воздержаться от посещения мечетей. Ограничения сняли 20 августа.

6 октября в инстаграме Духовного управления мусульман Кубани и Адыгеи сообщили, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вновь пришлось вновь ввести ограничения.

Теперь при посещении мечетей и молельных комнат прихожане должны использовать средства индивидуальной защиты. Имамам поручено сократить время пятничной проповеди.

Бракосочетания будут проводить в присутствии ограниченного количества лиц. При проведении похорон должна соблюдаться дистанция — запрещены объятия, поцелуи и любые физические контакты.

Прихожанам советуют не приходить в мечеть при наличии признаков заболевания.