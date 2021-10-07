Краснодарцев приглашают сделать уборку в сквере, чтобы сделать мир лучше

9 октября в Краснодаре пройдет субботник, в рамках которого наведут порядок в одном из скверов города

Движение «Чистая среда» объявило о проведении в Краснодаре волонтерского субботника. Всех желающих приглашают собраться в 10:00 в субботу, 9 октября, на улице 9-я Тихая. В плане — навести порядок в местном сквере.

«Проведите выходной с пользой, сделайте паузу, посмотрите по сторонам. Возьмите мешок и сделайте мир немножко лучше», — сказано в сообщении организаторов.

Участникам выдадут мешки и перчатки, проведут инструктаж, а также обещают напоить чаем с печеньем.

Один из организаторов субботника Михаил рассказал Юга.ру, что сбор мусора будет раздельным. Пластиковые бутылки, стекло и шины отправят на переработку, а остальные отходы развезут по мусорным контейнерам района.

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Напомним, в августе 2020 года в Краснодаре начали принимать заявки на вывоз вторсырья из дома. Позже активисты движения «Чистая среда» убрали 18 тонн мусора на стихийной свалке у Западного Обхода Краснодара.