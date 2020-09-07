Активисты партии «Новые люди» и движения «Чистая Среда» убрали 18 тонн мусора

Партнерский Краснодарский край

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Активисты организовали уборку стихийной свалки у Западного обхода Краснодара

Среди мусора, собранного участниками субботника, были доски, металл, бумага, пластик, бетон. В эту стихийную свалку строительного мусора отходы вывозят огромными самосвалами. Неподалеку от этого места, в хуторе Копанском, расположен полигон бытовых отходов. До него недобросовестные водители грузовиков с мусором или строители не доезжают, и мусор месяцами скапливается на обочине дороги.

«Стихийные свалки, помимо урона экологии, несут проблемы в общество. Многие думают, что мусор, выброшенный в безлюдном месте никому не мешает, но это не так. Здесь двойная проблема: с одной стороны, это вопрос нравственного воспитания каждого, а с другой — контроля ответственных лиц. Я думаю, что вечерние или ночные рейды по таким точкам выброса мусора, могли бы исправить ситуацию», — сказал директор кадетского корпуса, кандидат «Новых людей» Владимир Копылов, участвующий в уборке.

Белореченск — не помойка:

«Раньше на въезде на эту территорию стоял шлагбаум. И большегрузы сюда не могли заезжать. Сейчас же за полчаса мимо нас проехали уже несколько грузовиков. Очень обидно, что люди не думают о том, какую окружающую среду они оставят своим детям», — сказал участник субботника от партии «Новые Люди» Виктор Семыкин, который сам работет в строительной отрасли.

«Чистая среда» — проект Елены Полосуевой. Как краснодарский кандидат «Новых людей», она представила этот проект в Москве на съезде партии. Небольшие семейные субботники со временем переросли в серьезные уборки.

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«Наш проект начинался просто как волонтерские уборки. Собирались, выезжали и убирали места на берегу реки. Но потом решили подойти к уборке как к работе. Так у нас появилась бригада, которая трижды в неделю выезжает по заявкам и помогает жителям Краснодара наводить порядок. Пока зона ее действия ограничена Краснодаром и зоной в 60 км вокруг, но мы хотим, чтобы подобные бригады появились в каждой станице. Поэтому параллельно с уборками мы организовали и образовательный процесс, чтобы люди поняли, что такое мусор, чем он опасен, и увидели тот объем отходов, который производит человек. Наш край очень привлекателен. Это и аграрный, и туристический регион. Нельзя допустить, чтобы он оказался захламлен пластиковыми тарелками», — заявила Полосуева.

В субботнике у Западного обхода Краснодара участвовало несколько десятков человек. Общая масса мусора, который убрали активисты, составила около 18 тонн. Сложность заключалась и в том, что мусор распределен на большой территории. Часть ее активисты уже очистили. Но субботник планируют повторить — остался еще участок дороги, не охваченный уборкой.

На страницах в соцсетях активистов «Чистой среды» и волонтеров «Новых людей» можно уточнить актуальную информацию о новых акциях.

Материал оплачен из средств избирательного фонда политической партии «Новые Люди».

Мусор Партийная деятельность Экология

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