В Краснодаре откроется первый экоцентр, где будут принимать рентгеновские снимки на утилизацию

Волонтеры организации «Чистая среда» сообщили 12 апреля, что в Краснодаре откроется первый экоцентр с пунктом приема редких отходов

В инстаграме «Чистой среды» 12 апреля рассказали, что в новом эконцентре волонтеры планируют организовать прием редких отходов в одном месте. Там будут принимать более 30 видов вторсырья, в том числе рентгеновские снимки, бритвы, фломастеры и ручки.

Новый экоцентр расположится на улице Кубанской, 45/1, в районе парка «Солнечный остров». Сейчас в здании идет ремонт.