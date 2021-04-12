В Краснодаре откроется первый экоцентр, где будут принимать рентгеновские снимки на утилизацию

Краснодарский край

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Волонтеры организации «Чистая среда» сообщили 12 апреля, что в Краснодаре откроется первый экоцентр с пунктом приема редких отходов

В инстаграме «Чистой среды» 12 апреля рассказали, что в новом эконцентре волонтеры планируют организовать прием редких отходов в одном месте. Там будут принимать более 30 видов вторсырья, в том числе рентгеновские снимки, бритвы, фломастеры и ручки.

Новый экоцентр расположится на улице Кубанской, 45/1, в районе парка «Солнечный остров». Сейчас в здании идет ремонт.

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Координатор проекта «Чистая среда» Дарья Сычева сообщила порталу Юга.ру, что в экоцентре также будут проводить встречи единомышленников, выставки и лекции.

«Мы усиливаем экосообщество Краснодара. Можно будет не просто прийти и сдать мусор, но и пообщаться с единомышленниками. Мы будем устраивать мероприятия для наших волонтеров — показ фильмов, обсуждение новостей, идей», — рассказала Сычева.

Координатор добавила, что экоцентр планируют открыть в мае.

Напомним, в авгесте 2020 года в Краснодаре начали принимать заявки на вывоз вторсырья из дома. Позже активисты движения «Чистая среда» убрали 18 тонн мусора на стихийной свалке у Западного обхода Краснодара.

Краснодар Мусор ТБО Экология

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