В Краснодаре откроется первый экоцентр, где будут принимать рентгеновские снимки на утилизацию
Волонтеры организации «Чистая среда» сообщили 12 апреля, что в Краснодаре откроется первый экоцентр с пунктом приема редких отходов
В инстаграме «Чистой среды» 12 апреля рассказали, что в новом эконцентре волонтеры планируют организовать прием редких отходов в одном месте. Там будут принимать более 30 видов вторсырья, в том числе рентгеновские снимки, бритвы, фломастеры и ручки.
Новый экоцентр расположится на улице Кубанской, 45/1, в районе парка «Солнечный остров». Сейчас в здании идет ремонт.
Координатор проекта «Чистая среда» Дарья Сычева сообщила порталу Юга.ру, что в экоцентре также будут проводить встречи единомышленников, выставки и лекции.
«Мы усиливаем экосообщество Краснодара. Можно будет не просто прийти и сдать мусор, но и пообщаться с единомышленниками. Мы будем устраивать мероприятия для наших волонтеров — показ фильмов, обсуждение новостей, идей», — рассказала Сычева.
Координатор добавила, что экоцентр планируют открыть в мае.
Напомним, в авгесте 2020 года в Краснодаре начали принимать заявки на вывоз вторсырья из дома. Позже активисты движения «Чистая среда» убрали 18 тонн мусора на стихийной свалке у Западного обхода Краснодара.