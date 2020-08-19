В Краснодаре начнут принимать заявки на вывоз вторсырья из дома

В Краснодаре в августе запустили услугу по вывозу вторсырья по заказу

«Стоимость вызова на один адрес составляет 300 рублей. Независимо от количества людей. Привлекайте друзей и соседей и платите меньше», — сообщили организаторы на своей странице «ВКонтакте» 18 августа.

Акцию запустила организация «Чистая среда». Автомобиль ассоциации «Экосбор» будет собирать отходы для переработки по субботам, для этого необходимо предварительно оставить заявку.

Машина будет принимать стеклянные банки и бутылки, пластик с маркировками 01 PET, 02 PE-HD, 04 PE-LD, бумагу, картон и гофрокартон. Вторсырье следует подготовить к сдаче: отобрать отходы без загрязнений, металлических включений и пленки, предварительно помыть бутылки и тару, снять крышки. Более подробно об этом можно прочитать в публикации «Чистой среды».

Оставлять заявку на сбор необходимо до 15:00 пятницы, сделать это можно по телефону 8 (989) 264-85-74.

Напомним, 1 июля в Краснодарском крае должны были запустить раздельный сбор пластика. В конце июня портал Юга.ру обратился в министерство ТЭК и ЖКХ региона, чтобы узнать, какие изменения планируются в крае в связи с переходом на новую систему сбора. Ответ оказался не таким, каким его ожидалось увидеть.