В Новороссийске от коронавируса скончалась главврач больницы

6 октября умерла главный врач Городской больницы № 4 Новороссийска Оксана Сычева. Она скончалась после продолжительной болезни, вызванной коронавирусом, сообщили в инстаграм-аккаунте Городской больницы № 1.

Сычева начинала свою карьеру врачом-стоматологом и долгое время работала главным врачом в больнице № 4. С 2015 по 2018 год работала начальником управления здравоохранения Новороссийска. Коллеги отмечают, что она была опытным и грамотным специалистом и старалась улучшить качество медицинской помощи в городе.

«Активная жизненная позиция не позволяла Оксане Владимировне быть равнодушной к чужим проблемам, чужой беде, она всегда была готова прийти на помощь, поддержать словом и делом. Повседневное общение с Оксаной Владимировной, ее оптимизм и жизнелюбие приносили радость и придавали сил», — написали коллеги Сычевой.

Напомним, в России смертность среди медиков от коронавируса выше, чем в других странах. В июне прошлого года главврач ККБ № 1 Владимир Порханов сказал, что одна из причин заболеваемости COVID-19 среди медиков — неправильное использование СИЗ. При этом фельдшер абинской больницы рассказывал, что медперсоналу почти не выдавали маски.