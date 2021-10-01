1 октября в администрации Краснодара объяснили жителям, почему батареи до сих пор холодные

Напомним, МЧС Кубани объявило о заморозках в первых числах октября. В регионе обещают минусовую температуру, сильный ветер, дожди и мокрый снег. Так, например, 1 октября из-за ураганного ветра между Геленджиком и Новороссийском запретили ездить грузовикам, в Сочи прогнозируют смерчи.

На городской планерке в мэрии Краснодара, которая прошла в понедельник, 28 сентября, исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов отметил, что «по всем прогнозам, зима у нас будет суровая».

По данным Гидрометцентра, эти сутки в Краснодаре ветер 5-10 м/с, порывы достигнут 15-18 м/с. Днем столбики термометров покажут 17‑19 °С, а ночью похолодает до 7‑9 °С. Согласно сервису «Яндекс.Погода», в краевом центре всю ближайшую неделю днем будет 15‑20 °С, ночью — до 10 °С.

1 октября в пресс-службе администрации рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон. Там напомнили, что отопление в социальных учреждениях и жилых домах сначала включают по заявкам. Однако документ, регламентирующий это, еще не готов.

Тем, кто не подал заявки, тепло начнет поступать после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 °С.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон по заявкам начался в Краснодаре 15 октября, а в 2019-м стартовал 11 октября.