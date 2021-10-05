Курорт «Роза Хутор» анонсировал открытие зимнего сезона
Трассы, каток, вертолеты, фестивали: на курорте «Роза Хутор» рассказали о планах на зимний сезон
Курорт «Роза Хутор» планирует открыть новый зимний сезон 17 декабря, но точная дата зависит от погоды и наличия стабильного снежного покрова.
В пресс-службе курорта отметили, что с началом сезона на «Розе Хутор» откроют самую большую зону катания в России — более 104 км трасс. Для удобства райдеров работают 30 современных подъемников, еще 2 появятся зимой.
Кроме горнолыжного отдыха курорт предложил гостям активности аpres-ski: аттракционы родельбан и тюбинг, высокогорные качели и мосты, включая «стеклянный». Уже 1 декабря в Ледовом дворце откроют семейный каток. Также отдыхающие смогут покататься на санях-тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры по окрестностям. Вместе с индустриальным партнером курорт организует вертолетные прогулки с обзором самых живописных мест Кавказского заповедника.
Зимой на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных событий.
«По традиции новый горнолыжный сезон начнется с праздника — Дня «Розы Хутор». Во время новогодних и рождественских каникул будет работать резиденция Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне, организуют зрелищный спуск инструкторов с факелами, волшебные и тематические 3D-шоу на главной площади курорта. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить гостям праздничное настроение при соблюдении всех эпидемиологических мер», — рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
18–20 февраля курорт примет Международные квалификационные соревнования по фрирайду — самый важный российский старт в рамках международного рейтинга соревнований Freeride World Tour. Зимнюю фестивальную программу откроет молодежный Tinkoff Rosafest с 28 января по 6 февраля. 23–27 марта проведут веселый карнавал BoogelWoogel, а музыкально-спортивный Нью Стар Кэмп пройдет с 1 по 10 апреля.
Продажа сезонных и многодневных ски-пассов на новый зимний сезон уже стартовала. Чем раньше купить сезонник, тем больше удастся сэкономить. Например, полная цена сезонного взрослого ски-пасса составляет 52 тыс. рублей, в октябре его можно купить со скидкой 15%, в ноябре — 10%. Такая же система действует и на многодневные ски-пассы. Их ценовой диапазон с учетом скидок, месяца катания и праздников — от 3 тыс. 250 до 4 тыс. 150 рублей за взрослого, от 1 тыс. 700 до 2 тыс. 100 рублей за ребенка.