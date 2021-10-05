Курорт «Роза Хутор» анонсировал открытие зимнего сезона

Трассы, каток, вертолеты, фестивали: на курорте «Роза Хутор» рассказали о планах на зимний сезон

Курорт «Роза Хутор» планирует открыть новый зимний сезон 17 декабря, но точная дата зависит от погоды и наличия стабильного снежного покрова.

В пресс-службе курорта отметили, что с началом сезона на «Розе Хутор» откроют самую большую зону катания в России — более 104 км трасс. Для удобства райдеров работают 30 современных подъемников, еще 2 появятся зимой. Кроме горнолыжного отдыха курорт предложил гостям активности аpres-ski: аттракционы родельбан и тюбинг, высокогорные качели и мосты, включая «стеклянный». Уже 1 декабря в Ледовом дворце откроют семейный каток. Также отдыхающие смогут покататься на санях-тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры по окрестностям. Вместе с индустриальным партнером курорт организует вертолетные прогулки с обзором самых живописных мест Кавказского заповедника.

Зимой на курорте пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных событий. «По традиции новый горнолыжный сезон начнется с праздника — Дня «Розы Хутор». Во время новогодних и рождественских каникул будет работать резиденция Деда Мороза в Горной Олимпийской деревне, организуют зрелищный спуск инструкторов с факелами, волшебные и тематические 3D-шоу на главной площади курорта. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить гостям праздничное настроение при соблюдении всех эпидемиологических мер», — рассказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.