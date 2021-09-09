Курорт «Роза Хутор» увеличит зону для катания на Южном склоне

К зиме на курорте «Роза Хутор» проложат новую трассу и запустят еще один подъемник

Новую трассу среднего уровня сложности проложат на участке от пересечения трасс «Явор-2» и «Примула» с трассой «Азалия». Она пройдет по локальному хребту на высоте более 1970 метров над уровнем моря.

Курорт на 2,6 км удлинит зону катания на Южном склоне, самом популярном и живописном.

Для удобства посетителей там установят еще один подъемник — ленточный конвейер с галереей от производителя LST (Франция — Италия). Подъемник, который туристы неформально называют «Волшебным ковром», запустят в зимнем сезоне. Его длина составит 150 погонных метров.

Кроме того, в районе верхней станции подъемника установят вышку сотовой связи, на которой разместят свое оборудование четыре оператора сотовой связи. Это очередной этап работы по увеличению зоны покрытия и получению устойчивого сигнала. В пресс-службе курорта подчеркнули, что хорошая связь в горах — важный элемент безопасности гостей.

Курорт совершенствует инфраструктуру для катания: для удобства и безопасности райдеров на Южном склоне расширят трассы «Тритон», «Горизонт», «Явор». Также на «Розе Хутор» появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес». После демонтажа тоннеля на этом участке появилась большая открытая площадка, с которой транспортное соединение станет комфортнее.