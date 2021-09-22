«ЕвроХим» выберет первых победителей проекта «20 добрых дел «ЕвроХима»

Партнерский Краснодарский край

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В октябре компания «ЕвроХим» подведет итоги и наградит участников акции «20 добрых дел «ЕвроХима»

В начале октября на Слете молодых специалистов «ЕвроХима» озвучат итоги волонтерской акции «20 добрых дел «ЕвроХима» и наградят активных участников.

Масштабный социальный проект стартовал в январе. Его приурочили к 20‑летию компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко. Промышленники-добровольцы помогали жителям во всех регионах присутствия «ЕвроХима» — и продолжат помогать, несмотря на завершение акции.

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Волонтеры «ЕвроХим-БМУ» присоединились к акции и активно поддерживали жителей Белореченского района: убирались в садах и парках, высаживали аллеи, навещали ветеранов предприятия и участников войны, дарили подарки детям, поставляли медицинское оборудование и расходные материалы в больницы.

Юга.ру писали, что в рамках проекта «20 добрых дел «ЕвроХима» предприятие инициировало реконструкцию центральной площади Белореченска. Дизайн-проект площади победил во Всероссийском конкурсе проектов городской среды. Напомним, первые итоги благотворительной акции в Белореченске подвели в апреле.

Белореченский район Волонтеры ЕвроХим

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