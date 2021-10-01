Новая выделенная полоса на улице Северной не вызвала пробки в час пик — мэрия Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

1 октября на улице Северной заработала новая выделенная полоса для общественного транспорта. В мэрии Краснодара заявили, что в утренний час пик пробок из-за нее больше не стало

Как писали Юга.ру, с 1 октября в Краснодаре заработала выделенная полоса для общественного транспорта на участке улицы Северной от Красной до Седина. Теперь по крайней правой полосе могут проехать только автобусы, троллейбусы и такси.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказывал, что на этом участке курсируют 16 маршрутов общественного транспорта, три из них — троллейбусные.

По мнению чиновников, выделенка в обе стороны сократит на пять минут время преодоления этого отрезка в пиковые часы — потребуется не 20 минут, а 15.

Вместе с тем накануне в паблике «Общественный транспорт Краснодара» раскритиковали реализацию идеи с выделенными полосами, обратив внимание на их длину:

«1,5 квартала в одну сторону и 2 — в другую (потому как квартал от Красной до Красноармейской в направлении ул. Седина и так автомобилистами почти не используется) — просто имитация бурной деятельности дептранса».

В телеграм-канале общественного движения «Транспортная инициатива» написали, что такие выделенки не помогут пассажирам общественного транспорта быстрее добираться на работу, но вызовут негодование автомобилистов.

В 23:00 30 сентября городские службы приступили к созданию выделенок. Рабочие нанесли соответствующую разметку и установили дорожные знаки. За ситуацией на участке будут следить сотрудники ДПС и специалисты Центра организации дорожного движения, пообещали в пресс-службе мэрии города.

Утром 1 октября чиновники отчитались, что в час пик в первый день работы выделенки серьезных пробок не возникло, транспорт едет в обычном режиме. Вместе с тем некоторые водители по привычке заехали на полосу, нарушив ПДД.

«Разметку на Северной нанесли ночью. В утренний час пик серьезных пробок на этом участке не зафиксировано. Потоки передвигаются в обычном режиме. Но мы наблюдаем целый ряд автомобилей, которые по привычке продолжают ехать по этой полосе, тем самым нарушая ПДД. Данную ситуацию будем отрабатывать с сотрудниками ГИБДД, проводить профилактические мероприятия», — рассказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Напомним, в 2014 году выделенная полоса появилась на улице Северной от Красноармейской до Школьной. Она проработала три дня, а потом ее убрали из-за сильных заторов. Летом 2021 года чиновники заявили, что вернут полосу на этом участке.

Также в планах до конца года создать выделенки в Фестивальном микрорайоне. Всего сейчас в городе свыше 20 км выделенных полос для общественного транспорта.

Автомобили Дороги Краснодар Общественный транспорт

Новости

СК возбудил уголовное дело из-за действий опеки Брюховецкого района, где у приемных семей пытаются забрать детей
В Геленджике утвердили новую схему водоотведения, чтобы курорт не затапливало во время ливней
13 многоэтажек Краснодара остались без горячей воды
В Краснодаре на парковке «Магнита» открылась первая городская ферма
Новая выделенная полоса на улице Северной не вызвала пробки в час пик — мэрия Краснодара
В Сочи объявили штормовое предупреждение по смерчам

Лента новостей

Чужой среди своих
Сегодня, 10:42
Чужой среди своих
Как именно ксенофобия мешает жить интернет‑троллям и каждому из нас
«Начало пандемии было маленькой катастрофой»
Вчера, 12:35
«Начало пандемии было маленькой катастрофой»
Директор таксопарка и водители рассказали об изменениях в такси Краснодара
На выборах в Северском районе переписали голоса в пользу «Единой России»
Вчера, 21:39
На выборах в Северском районе переписали голоса в пользу «Единой России»
Избирком не увидел нарушений

Реклама на сайте