Новая выделенная полоса на улице Северной не вызвала пробки в час пик — мэрия Краснодара

1 октября на улице Северной заработала новая выделенная полоса для общественного транспорта. В мэрии Краснодара заявили, что в утренний час пик пробок из-за нее больше не стало

Как писали Юга.ру, с 1 октября в Краснодаре заработала выделенная полоса для общественного транспорта на участке улицы Северной от Красной до Седина. Теперь по крайней правой полосе могут проехать только автобусы, троллейбусы и такси. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказывал, что на этом участке курсируют 16 маршрутов общественного транспорта, три из них — троллейбусные. По мнению чиновников, выделенка в обе стороны сократит на пять минут время преодоления этого отрезка в пиковые часы — потребуется не 20 минут, а 15.

Вместе с тем накануне в паблике «Общественный транспорт Краснодара» раскритиковали реализацию идеи с выделенными полосами, обратив внимание на их длину: «1,5 квартала в одну сторону и 2 — в другую (потому как квартал от Красной до Красноармейской в направлении ул. Седина и так автомобилистами почти не используется) — просто имитация бурной деятельности дептранса». В телеграм-канале общественного движения «Транспортная инициатива» написали, что такие выделенки не помогут пассажирам общественного транспорта быстрее добираться на работу, но вызовут негодование автомобилистов.

В 23:00 30 сентября городские службы приступили к созданию выделенок. Рабочие нанесли соответствующую разметку и установили дорожные знаки. За ситуацией на участке будут следить сотрудники ДПС и специалисты Центра организации дорожного движения, пообещали в пресс-службе мэрии города.

Утром 1 октября чиновники отчитались, что в час пик в первый день работы выделенки серьезных пробок не возникло, транспорт едет в обычном режиме. Вместе с тем некоторые водители по привычке заехали на полосу, нарушив ПДД. «Разметку на Северной нанесли ночью. В утренний час пик серьезных пробок на этом участке не зафиксировано. Потоки передвигаются в обычном режиме. Но мы наблюдаем целый ряд автомобилей, которые по привычке продолжают ехать по этой полосе, тем самым нарушая ПДД. Данную ситуацию будем отрабатывать с сотрудниками ГИБДД, проводить профилактические мероприятия», — рассказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.