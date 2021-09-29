В Краснодарском крае бюджетникам выплатят по 1 млн рублей на ипотеку

Врачи, учителя и соцработники, живущие в крае более 10 лет, получат 1 млн рублей на ипотеку

Депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудили и приняли изменения в краевой закон об организации и финансовом обеспечении развития жилищного кредитования в регионе. Помощь бюджетникам с покупкой жилья стала одним из ключевых вопросов первой сессии ЗСК в новом парламентском году.

Проект документа предусматривает соцвыплату в 1 млн рублей некоторым категориям бюджетников для первоначального взноса по ипотеке. Ежегодно на эти цели планируют направлять 879 млн рублей.

О необходимости такой меры рассказал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко. По его словам, за последнее время стоимость жилья в Краснодаре и регионе увеличилась минимум на 30% за квадратный метр. В связи с этим работники бюджетной сферы не могут решить жилищные проблемы даже с помощью ипотеки: у людей нет денег на первоначальный взнос.

Поэтому губернатор предложил установить разовую соцвыплату в размере 1 млн рублей врачам, педагогам и соцработникам на первоначальный взнос по ипотеке. Эта сумма составит примерно 20–30% от стоимости недвижимости в Краснодаре и до 50% в сельской местности. При этом выплату смогут получить только граждане, которые к моменту оформления ипотечного кредита проживали на Кубани не менее 10 лет.

Авторы законопроекта надеются, что это привлечет работников в хутора и станицы, позволит и опытным работникам, и выпускникам вузов удержаться в профессии.