ДОМ.РФ предложил льготную ипотеку научным работникам

ДОМ.РФ запустил ипотечную программу со сниженной ставкой для научных работников

ДОМ.РФ разработал ипотечную программу для работников научных организаций и организаций высшего образования в наукоградах. Для них ставки по основным ипотечным продуктам банка снизятся на 0,7 процентного пункта. «Мы разработали специальное предложение для поддержки 1,1 млн работников в 13 наукоградах. Надеемся, что наш проект станет основой федеральной ипотечной программы для ученых», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

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Обновленные условия выглядят так: ипотека на строящееся жилье по ставке от 6,6%;

ипотека на готовое жилье по ставке от 8%;

рефинансирование по ставке от 6,7%;

ипотека на готовый дом по ставке от 10,1%;

кредит на индивидуальное жилищное строительство от 7,9%. Для участия в программе «Ипотека для научных работников» нужно подать заявку в банк ДОМ.РФ. В пресс-службе компании подчеркнули, что 80% решений банк принимает за несколько минут. Минимальные ставки действуют при предоставлении выписки о доходах из Пенсионного фонда. Платежи по кредиту вносятся через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. Комиссию и плату за обслуживание карт банк не взимает. «Одной из важнейших рекомендаций правительству РФ по итогам майских парламентских слушаний была разработка льготного ипотечного кредитования для российских ученых и научно-педагогических работников. Мы обсудили проблемы в этой области с руководством и профессорами РАН и предложили развивать ипотечный механизм как часть системной поддержки ученых и их семей», — прокомментировала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.