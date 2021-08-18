ДОМ.РФ предложил льготную ипотеку научным работникам
ДОМ.РФ запустил ипотечную программу со сниженной ставкой для научных работников
ДОМ.РФ разработал ипотечную программу для работников научных организаций и организаций высшего образования в наукоградах. Для них ставки по основным ипотечным продуктам банка снизятся на 0,7 процентного пункта.
«Мы разработали специальное предложение для поддержки 1,1 млн работников в 13 наукоградах. Надеемся, что наш проект станет основой федеральной ипотечной программы для ученых», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Мнение эксперта:
Обновленные условия выглядят так:
- ипотека на строящееся жилье по ставке от 6,6%;
- ипотека на готовое жилье по ставке от 8%;
- рефинансирование по ставке от 6,7%;
- ипотека на готовый дом по ставке от 10,1%;
- кредит на индивидуальное жилищное строительство от 7,9%.
Для участия в программе «Ипотека для научных работников» нужно подать заявку в банк ДОМ.РФ. В пресс-службе компании подчеркнули, что 80% решений банк принимает за несколько минут. Минимальные ставки действуют при предоставлении выписки о доходах из Пенсионного фонда. Платежи по кредиту вносятся через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. Комиссию и плату за обслуживание карт банк не взимает.
«Одной из важнейших рекомендаций правительству РФ по итогам майских парламентских слушаний была разработка льготного ипотечного кредитования для российских ученых и научно-педагогических работников. Мы обсудили проблемы в этой области с руководством и профессорами РАН и предложили развивать ипотечный механизм как часть системной поддержки ученых и их семей», — прокомментировала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
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Системная поддержка предполагает также выдачу жилищных сертификатов молодым ученым и преподавателям, обеспечение кадров служебным жильем и др.
«Банк ДОМ.РФ постоянно обновляет свою продуктовую линейку. Во многом мы являемся первопроходцами на ипотечном рынке. Например, ранее мы внедрили ипотеку для медиков — уникальную программу для всех медработников страны. Также мы успешно реализовали проект льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство», — рассказал заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.