Банк ДОМ.РФ снизил ипотечные ставки по программам ИЖС

«Индивидуальное жилищное строительство — большой сегмент рынка. Мы видим, что всё больше людей мечтает жить в своем доме, и рассчитываем, что наши усилия позволят им купить или построить жилье. Мы постоянно модернизируем наши программы, улучшаем условия кредитования. Банк ДОМ.РФ одним из первых начал выдавать ипотеку на ИЖС, и сейчас это одно из ключевых направлений нашей деятельности», — отметил Игорь Ларин, директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ обновил условия кредитования по программам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Обновление затронуло «Семейную ипотеку на ИЖС» и «Ипотеку на ИЖС». Максимальное снижение ставок составило 0,7 процентного пункта.

Сильнее всего ставки уменьшили по программе «Ипотека на ИЖС». Теперь оформить жилищный кредит можно по ставке от 9%, которая действует при первоначальном взносе от 20% для зарплатных клиентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда.

«Семейная ипотека на ИЖС» после снижения ставок доступна под 4,9% годовых. Максимально выгодные условия получают клиенты с первоначальным взносом от 50%.

Оформить кредит можно без посещения офиса. Для этого достаточно подать заявку на ипотеку на сайте банка ДОМ.РФ. Около 80% решений принимают почти мгновенно. Платежи по кредиту без комиссии вносятся через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.