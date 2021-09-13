Банк ДОМ.РФ снизил ипотечные ставки по программам ИЖС
Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредитования по программам индивидуального жилищного строительства
ДОМ.РФ обновил условия кредитования по программам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Обновление затронуло «Семейную ипотеку на ИЖС» и «Ипотеку на ИЖС». Максимальное снижение ставок составило 0,7 процентного пункта.
«Индивидуальное жилищное строительство — большой сегмент рынка. Мы видим, что всё больше людей мечтает жить в своем доме, и рассчитываем, что наши усилия позволят им купить или построить жилье. Мы постоянно модернизируем наши программы, улучшаем условия кредитования. Банк ДОМ.РФ одним из первых начал выдавать ипотеку на ИЖС, и сейчас это одно из ключевых направлений нашей деятельности», — отметил Игорь Ларин, директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ.
Мнение эксперта:
Сильнее всего ставки уменьшили по программе «Ипотека на ИЖС». Теперь оформить жилищный кредит можно по ставке от 9%, которая действует при первоначальном взносе от 20% для зарплатных клиентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда.
«Семейная ипотека на ИЖС» после снижения ставок доступна под 4,9% годовых. Максимально выгодные условия получают клиенты с первоначальным взносом от 50%.
Оформить кредит можно без посещения офиса. Для этого достаточно подать заявку на ипотеку на сайте банка ДОМ.РФ. Около 80% решений принимают почти мгновенно. Платежи по кредиту без комиссии вносятся через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.
Бастрыкин поручил помочь дольщикам краснодарского ЖК «На Магистральной»:
Обслуживание дебетовой карты бесплатно для клиентов, оформивших ипотеку в банке. А за покупки в категориях «Путешествия», «Образование» и «Дом» банк начислит повышенный кешбэк 5% (в остальных категориях 1%).
Напомним, банк ДОМ.РФ также предложил льготную ипотеку научным работникам.