Ректор КубГМУ стал «Ректором года — 2021»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Министр науки и высшего образования РФ вручил ректору Кубанского государственного медуниверситета премию «Ректор года — 2021»

Ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко получил общенациональную премию «Ректор года — 2021». Награду вручил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 27 сентября на открытии Профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».

Также премию получили представители Перми, Ростова-на-Дону, Уфы, Благовещенска и Новосибирска. 

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов поздравил Алексеенко с профессиональным признанием.

Алексеенко занимает должность ректора КубГМУ с 2009 года и сам является выпускником вуза. Сейчас КубГМУ — это крупный развивающийся центр науки. Там ведут инновационные разработки, соответствующие потребностям здравоохранения. В учебный процесс активно внедряют современные образовательные программы, технологии дополненной и виртуальной реальности.

100 лет обучения:

На базе университета работают:

  • мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр;
  • молекулярно-генетическая лаборатория;
  • центральная научно-исследовательская лаборатория, в составе которой — лаборатория фундаментальных исследований в области регенеративной медицины и отдел клинико-экспериментальной иммунологии и молекулярной биологии.

В учебно-производственном отделе (виварии) проводят медико-биологические эксперименты.

Напомним, университет возглавил рейтинг вузов Краснодарского края по оценке Национального агрегированного рейтинга 2021 года. В феврале ему присвоили статус федеральной инновационной площадки. Также КубГМУ вошел в число 15 университетов — кандидатов на участие в следующем этапе программы «Приоритет 2030».

КубГМУ Медицина Министерство образования и науки России Наука Образование

Новости

В автобусе Краснодар — Геленджик умер пассажир
«Ни за что крайним сделали». На Кубани в заповеднике пересыхает озеро. В этом винят местного фермера
В Сочи ввели в эксплуатацию ЖК «Сан-Сити», который должны были сдать 7 лет назад
Ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Краснодаром может продлиться до конца года
На «Новую Анапу» потратят около 250 млрд рублей
Сотрудники медицинской клиники «Каллиста» обманули жителей Кубани на 150 млн рублей

Лента новостей

«Голый», «Красавец», «Старик»
Сегодня, 09:59
«Голый», «Красавец», «Старик»
Как выглядят и где находятся самые старые деревья Краснодара?
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
24 сентября, 13:59
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
«Не матч, а сказка»
Вчера, 16:09
«Не матч, а сказка»
Футбольный аналитик Артур Каратай о победе ФК «Краснодар» над ФК «Сочи»

Реклама на портале