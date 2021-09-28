Ректор КубГМУ стал «Ректором года — 2021»
Министр науки и высшего образования РФ вручил ректору Кубанского государственного медуниверситета премию «Ректор года — 2021»
Ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко получил общенациональную премию «Ректор года — 2021». Награду вручил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 27 сентября на открытии Профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».
Также премию получили представители Перми, Ростова-на-Дону, Уфы, Благовещенска и Новосибирска.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов поздравил Алексеенко с профессиональным признанием.
Алексеенко занимает должность ректора КубГМУ с 2009 года и сам является выпускником вуза. Сейчас КубГМУ — это крупный развивающийся центр науки. Там ведут инновационные разработки, соответствующие потребностям здравоохранения. В учебный процесс активно внедряют современные образовательные программы, технологии дополненной и виртуальной реальности.
100 лет обучения:
На базе университета работают:
- мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр;
- молекулярно-генетическая лаборатория;
- центральная научно-исследовательская лаборатория, в составе которой — лаборатория фундаментальных исследований в области регенеративной медицины и отдел клинико-экспериментальной иммунологии и молекулярной биологии.
В учебно-производственном отделе (виварии) проводят медико-биологические эксперименты.
Напомним, университет возглавил рейтинг вузов Краснодарского края по оценке Национального агрегированного рейтинга 2021 года. В феврале ему присвоили статус федеральной инновационной площадки. Также КубГМУ вошел в число 15 университетов — кандидатов на участие в следующем этапе программы «Приоритет 2030».