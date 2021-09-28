Министр науки и высшего образования РФ вручил ректору Кубанского государственного медуниверситета премию «Ректор года — 2021»

Ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко получил общенациональную премию «Ректор года — 2021». Награду вручил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 27 сентября на открытии Профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».

Также премию получили представители Перми, Ростова-на-Дону, Уфы, Благовещенска и Новосибирска. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов поздравил Алексеенко с профессиональным признанием. Алексеенко занимает должность ректора КубГМУ с 2009 года и сам является выпускником вуза. Сейчас КубГМУ — это крупный развивающийся центр науки. Там ведут инновационные разработки, соответствующие потребностям здравоохранения. В учебный процесс активно внедряют современные образовательные программы, технологии дополненной и виртуальной реальности.

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