В Краснодаре запретили проводить фестиваль Roof Live на крыше торгового центра. Концерты перенесли в другое место

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Roof Live
    © Фото предоставлено пресс-службой Roof Live

Краснодарский фестиваль Roof Live в ТРЦ «Галерея» не состоится. Первые концерты пройдут в парке «Краснодар»

2 июля организаторы краснодарского фестиваля Roof Live сообщили, что место проведения опен-эйра изменилось.

Напомним, 3 июля должен был стартовать летний фестиваль Roof Live. Концерты планировали проводить на крыше ТРЦ «Галерея» в течение июля и августа. В программе — выступления IOWA, «Гудтаймс», Ramil’, Therr Maitz, Асии, Найка Борзова, Mona, «Градусов», Дельфина, «Трех дней дождя», «Моей Мишель» и Sqwoz Bab.

Однако за день до первого концерта организаторы сообщили, что «в рамках обеспечения безопасности массовых мероприятий» проведение событий на крыше торгового центра невозможно. Отметим, что ранее фестиваль был согласован, а в конце июня в «Галерее» уже смонтировали сцену.

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Представительница пресс-службы Roof Live сообщила Юга.ру, что организаторы получили распоряжение о запрете на проведение фестиваля. Однако точную причину изменений не назвали.

Известно, что первые концерты состоятся:

  • 3 июля — выступит Линда;
  • 5 июля — IOWA.

Оба концерта пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

При этом в пресс-службе фестиваля пока не знают, состоятся ли остальные запланированные концерты.

Как писали Юга.ру, 7 мая фестиваль «Лестница в небо» в Краснодаре отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае». В тот же день стало известно, что парад Победы решили провести впервые с 2022 года.

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