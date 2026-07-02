В Краснодаре запретили проводить фестиваль Roof Live на крыше торгового центра. Концерты перенесли в другое место

Краснодарский фестиваль Roof Live в ТРЦ «Галерея» не состоится. Первые концерты пройдут в парке «Краснодар»

2 июля организаторы краснодарского фестиваля Roof Live сообщили, что место проведения опен-эйра изменилось.

Напомним, 3 июля должен был стартовать летний фестиваль Roof Live. Концерты планировали проводить на крыше ТРЦ «Галерея» в течение июля и августа. В программе — выступления IOWA, «Гудтаймс», Ramil’, Therr Maitz, Асии, Найка Борзова, Mona, «Градусов», Дельфина, «Трех дней дождя», «Моей Мишель» и Sqwoz Bab.

Однако за день до первого концерта организаторы сообщили, что «в рамках обеспечения безопасности массовых мероприятий» проведение событий на крыше торгового центра невозможно. Отметим, что ранее фестиваль был согласован, а в конце июня в «Галерее» уже смонтировали сцену.