В Краснодаре запретили проводить фестиваль Roof Live на крыше торгового центра. Концерты перенесли в другое место
Краснодарский фестиваль Roof Live в ТРЦ «Галерея» не состоится. Первые концерты пройдут в парке «Краснодар»
2 июля организаторы краснодарского фестиваля Roof Live сообщили, что место проведения опен-эйра изменилось.
Напомним, 3 июля должен был стартовать летний фестиваль Roof Live. Концерты планировали проводить на крыше ТРЦ «Галерея» в течение июля и августа. В программе — выступления IOWA, «Гудтаймс», Ramil’, Therr Maitz, Асии, Найка Борзова, Mona, «Градусов», Дельфина, «Трех дней дождя», «Моей Мишель» и Sqwoz Bab.
Однако за день до первого концерта организаторы сообщили, что «в рамках обеспечения безопасности массовых мероприятий» проведение событий на крыше торгового центра невозможно. Отметим, что ранее фестиваль был согласован, а в конце июня в «Галерее» уже смонтировали сцену.
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Представительница пресс-службы Roof Live сообщила Юга.ру, что организаторы получили распоряжение о запрете на проведение фестиваля. Однако точную причину изменений не назвали.
Известно, что первые концерты состоятся:
- 3 июля — выступит Линда;
- 5 июля — IOWA.
Оба концерта пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.
При этом в пресс-службе фестиваля пока не знают, состоятся ли остальные запланированные концерты.