КубГМУ присвоили статус федеральной инновационной площадки

Новый статус позволит КубГМУ тиражировать передовые образовательные и научные технологии университета в других вузах России. Соответствующий приказ Минобрнауки России № 1580 зарегистрировали 3 февраля.

Проект «Модель создания инновационной корпоративной культуры образовательных организаций в системе высшего профессионального образования» набрал наибольшее количество баллов среди медицинских вузов России и вошел в число первых 20 лучших организаций в сфере высшего образования России, сообщили 5 февраля в пресс-службе КубГМУ.

Федеральные инновационные площадки (ФИП) — организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития России, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере образования (ст. 20 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»)