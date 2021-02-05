КубГМУ присвоили статус федеральной инновационной площадки

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Кубанскому государственному медицинскому университету 3 февраля присвоили статус федеральной инновационной площадки

Новый статус позволит КубГМУ тиражировать передовые образовательные и научные технологии университета в других вузах России. Соответствующий приказ Минобрнауки России № 1580 зарегистрировали 3 февраля.

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Проект «Модель создания инновационной корпоративной культуры образовательных организаций в системе высшего профессионального образования» набрал наибольшее количество баллов среди медицинских вузов России и вошел в число первых 20 лучших организаций в сфере высшего образования России, сообщили 5 февраля в пресс-службе КубГМУ.

Федеральные инновационные площадки (ФИП) — организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития России, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере образования (ст. 20 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»)

Вузы КубГМУ Министерство образования и науки России Образование Технологии

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