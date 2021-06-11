КубГМУ вошел в топ-100 Первую лигу Национального агрегированного рейтинга
Кубанский государственный медицинский университет возглавил рейтинг вузов Краснодарского края по оценке Национального агрегированного рейтинга 2021 года
КубГМУ вошел в Первую лигу рейтинга — топ-100 среди 687 российских вузов, прошедших оценку. Наиболее высокие позиции КубГМУ занимает в рейтинге по данным мониторинга эффективности вузов, ежегодно проводимого Минобрнауки РФ, в рейтинге по индексу Хирша (научная публикационная активность), в РИНЦ и по показателю «Оценка качества обучения».
Методика составления предметного рейтинга основана на агрегировании результатов рейтингов. В Национальном агрегированном рейтинге учитывались восемь предметных рейтингов, составленных на основе открытых баз данных и удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости:
- Национальный рейтинг университетов — «Интерфакс»;
- Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»);
- Рейтинги университетов RAEX;
- Рейтинг по индексу Хирша в РИНЦ;
- Рейтинг по данным Мониторинга эффективности;
- Рейтинг «Оценка качества обучения»;
- Рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации;
- Рейтинг «Международное признание».
Подробнее с результатами Национального агрегированного рейтинга университетов РФ можно ознакомиться здесь.