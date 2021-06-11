КубГМУ вошел в топ-100 Первую лигу Национального агрегированного рейтинга

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Кубанский государственный медицинский университет возглавил рейтинг вузов Краснодарского края по оценке Национального агрегированного рейтинга 2021 года

КубГМУ вошел в Первую лигу рейтинга — топ-100 среди 687 российских вузов, прошедших оценку. Наиболее высокие позиции КубГМУ занимает в рейтинге по данным мониторинга эффективности вузов, ежегодно проводимого Минобрнауки РФ, в рейтинге по индексу Хирша (научная публикационная активность), в РИНЦ и по показателю «Оценка качества обучения».

Методика составления предметного рейтинга основана на агрегировании результатов рейтингов. В Национальном агрегированном рейтинге учитывались восемь предметных рейтингов, составленных на основе открытых баз данных и удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости:

  • Национальный рейтинг университетов — «Интерфакс»;
  • Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»);
  • Рейтинги университетов RAEX;
  • Рейтинг по индексу Хирша в РИНЦ;
  • Рейтинг по данным Мониторинга эффективности;
  • Рейтинг «Оценка качества обучения»;
  • Рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации;
  • Рейтинг «Международное признание».

Подробнее с результатами Национального агрегированного рейтинга университетов РФ можно ознакомиться здесь.

Вузы Здравоохранение КубГМУ Медицина Образование Рейтинги

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