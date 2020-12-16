100 лет обучения. С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет

Летом 1920 года Кубанский областной отдел народного образования объявил о создании Кубанского университета, состоявшего из медицинского, естественного и социально-исторического факультетов. Кубано-Черноморский революционный комитет постановил подыскать подходящее здание, и уже 5 сентября состоялось торжественное открытие вуза. Однако из-за тяжелейшего экономического положения в стране менее чем через год университет пришлось закрыть, и только медицинский факультет показал свою жизнеспособность и стал самостоятельным институтом. Портал Юга.ру изучил архивы и сравнил первый и сотый год жизни и работы одного из старейших вузов Кубани. Здание 1920. Кубанский государственный университет открылся 5 сентября 1920 года. Медицинский факультет получил в свое распоряжение два здания. В доме главного врача городской больницы В. М. Платонова на ул. Гоголя, 59 расположилась администрация, тут же принимали прошения о зачислении. Основным стало здание Екатеринодарского женского епархиального училища на ул. Котляревской (сейчас — ул. Митрофана Седина, 4), построенное в 1903 году по проекту архитектора Василия Филиппова в псевдорусском стиле. Руководил строительством и дальнейшими перестройками известный кубанский архитектор Иван Мальгерб. Здесь расположились теоретические и морфологические кафедры будущего медицинского вуза.

2020. В 1943 году здание было сильно повреждено обстрелами и пожарами, восстанавливали его студенты и сотрудники, вернувшиеся из эвакуации. Фасад отреставрировали к 1954 году, однако восстановить цветной витраж с изображением Креста Господня и Казанской иконы Богородицы удалось только в 2009‑м. Сейчас кроме основного здания КубГМУ располагает морфологическим корпусом и еще несколькими учебно-лечебными и лабораторными помещениями на улицах Красной, Кирова, Кубанской Набережной и Зиповской. Клинические кафедры базируются практически во всех основных лечебных учреждениях города Краснодара. В 1994 году институт стал называться Кубанской государственной медицинской академией. В 2005-м академия была аккредитована в статусе Кубанского государственного медицинского университета.

Ректоры

1920. Первым ректором Кубанского государственного университета стал известный ученый, профессор-историк Никандр Маркс. А первым деканом медицинского факультета и в последующем первым ректором Кубанского мединститута — выдающийся патологоанатом профессор Николай Мельников-Разведенков. В вузе он возглавил кафедру патологической анатомии и судебной медицины, а с 1923 года — еще и кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1924‑м работал экспертом-консультантом при выполнении бальзамирования тела Ленина, в основу которого легла его авторская методика. В 1925‑м благодаря усилиям Мельникова-Разведенкова институт приняли на государственное финансирование и включили в сеть государственных вузов СССР.

2020. В 2019 году ректором университета уже в третий раз избрали Сергея Алексеенко — в 1991-м он был его выпускником, завершившим обучение по специальности «лечебное дело». До прихода в вуз Алексеенко получил не только врачебный опыт, но и навыки административно-управленческой работы: работал заместителем главврача крупной отделенческой железнодорожной больницы, заместителем начальника управления здравоохранения Краснодара, начальником управления здравоохранения Новороссийска, а с 2005 года руководил краевым департаментом здравоохранения. Знание нюансов функционирования современного здравоохранения и опыт административной работы позволили новому ректору изменить положение университета в этой сфере и привлечь внимание властей края и города к нуждам вуза. Особый акцент в своей работе Алексеенко уделяет духовно-нравственному воспитанию молодежи. В университете действует Волонтерский центр, признанный лучшим в России по направлению «Волонтеры-медики» и объединяющий более 2,5 тыс. волонтеров. В настоящее время свыше 1 тыс. добровольцев продолжают оказывать социальную и медицинскую помощь населению в рамках противодействия эпидемии COVID-19.

Студенты 1920. В первый год работы вуза прием абитуриентов стартовал 9 августа без экзаменов. На естественный факультет зачислили 843 человека, на социально-исторический — 550. Студентами медицинского факультета стали 424 человека. В их числе было 29 зауряд-врачей, не завершивших образование в военное время, — их зачислили на последний, выпускной курс. Кроме того, при университете открылся рабфак на 500 человек. В 1921 году выпустились первые специалисты — 15 врачей из числа набранных на пятый курс медиков. А в 1925-м состоялся первый полноценный выпуск студентов, поступивших на первый курс, — их оказалось 156 человек. Не все поступившие нашли себя в медицине и по разным причинам были отчислены. Но регион почувствовал небывалый до того приток медицинских кадров. 2020. Сегодня в КубГМУ учатся более 6 тыс. студентов, ежегодно выпускается свыше 1 тыс. человек. Около 80% целевого приема — из муниципальных образований края. В 2018 году впервые зачислены иностранные студенты, обучающиеся на английском языке. Университет активно участвует в профессиональном и исследовательском международном обмене студентов, чтобы они знакомились с системами здравоохранения в других странах.

Вуз делает акцент на активном вовлечении молодых специалистов в исследовательскую работу и изучении передовых направлений в медицине. Важная роль отводится университетскому образовательному порталу дистанционного обучения, на котором создана единая информационно-образовательная среда. Эта учебная платформа позволила быстро перевести студентов и врачей-курсантов на удаленный формат обучения на время пандемии коронавируса. КубГМУ удерживает лидирующие позиции по публикационной активности среди всех вузов региона, а среди медицинских университетов страны занимает почетное 6-е место. К 2020 году университетский индекс Хирша (характеристика продуктивности, основанная на количестве публикаций и их цитирования) в Российском индексе научного цитирования достиг 100.

Факультеты 1920. С момента открытия и в течение последующих 40 лет в институте функционировал только один, лечебный факультет. Его выпускники по распределению направлялись на любые врачебные должности и уже в процессе работы приобретали узкую специальность. 2020. Век спустя в составе КубГМУ действуют семь факультетов: лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический, медико-профилактический, факультет довузовской подготовки, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Учебный процесс осуществляется на 66 кафедрах. Кроме того, в структуре вуза есть собственная клиника. Базу клиническим кафедрам вуза предоставляют все ведущие медучреждения города и края.

В 1990 году, к 70-летию, открылся музей института, ставший визитной карточкой вуза. Он активно используется при изучении истории медицины студентами, в работе со школьниками, слушателями факультета и для усовершенствования квалификации врачей. Преподаватели 1920. Первым деканом медицинского факультета, а затем ректором Кубанского мединститута стал профессор Николай Мельников-Разведенков. В 1895 году он открыл метод консервации анатомических препаратов с длительным сохранением прижизненной формы и окраски, за что в 1897 году получил премию имени Загорского от Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. После публикации в Париже открытие было внесено в перечень научно-технических достижений XIX века и получило международное признание. Ученый-микробиолог Иван Савченко организовал кафедру общей патологии (сейчас — патологической физиологии) и микробиологии. Известен тем, что протестировал на себе холерную вакцину, а также создал Краснодарский химико-бактериологический институт — деятельность этого вуза сыграла решающую роль в победе над холерой, тифом, малярией и другими опасными инфекциями на Кубани. У истоков Кубанского мединститута стоял и профессор Александр Смирнов — ученик создателя науки о высшей нервной деятельности Ивана Павлова, первый физиолог Кубани. В медицинском и сельскохозяйственном институтах он основал кафедры физиологии, позднее возглавил экспедиции, направленные на борьбу с заболеваниями щитовидной железы в регионе. Кафедру анатомии возглавил профессор Константин Малиновский, гистологии — автор «Основ гистологии и гистогенеза человека» Владимир Рубашкин. Кафедру акушерства и гинекологии основал бывший директор Петербургского Повивального института и Женского мединститута, лейб-акушер Двора Его Императорского Величества профессор Дмитрий Отт. Заведующим кафедрой фармакологии стал ученый и педагог, профессор Павел Авроров — в 1930-х годах его назначили проректором, а затем и ректором института.

2020. В настоящее время профессорско-преподавательский состав включает 773 человека. Ученые степени и звания имеют 596 преподавателей, в том числе — 1 академик РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 158 докторов наук, 84 профессора, 438 кандидатов наук и 181 доцент. Также среди преподавателей — 3 заслуженных деятеля науки РФ, 24 заслуженных врача РФ, 3 заслуженных работника здравоохранения РФ, 69 заслуженных работников здравоохранения Кубани, 15 заслуженных деятелей науки Кубани, 3 заслуженных деятеля науки Республики Адыгея. Еще 81 человек отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Славные научные традиции Кубанского медицинского университета продолжают известные в широких кругах ученые: академик РАН профессор Владимир Порханов, чл.-корр. РАН профессор Павел Галенко-Ярошевский, чл.-корр. РАН профессор Анатолий Быков, профессора Игорь Заболотских, Григорий Пенжоян, Ирина Куценко, Марина Авдеева, Кирилл Барбухатти, Елена Клещенко, Владимир Дурлештер, Виктор Косенко, Татьяна Гайворонская и многие другие. Профессорско-преподавательский состав клинических кафедр, врачи клиник вуза активно участвуют в работе здравоохранения Краснодарского края. Ежегодно специалисты университета курируют более 40 тыс. пациентов, выполняют около 12 тыс. оперативных вмешательств, проводят свыше 90 тыс. консультаций и 10 тыс. консилиумов. Многие из них наряду со студентами разных курсов активно участвуют в борьбе с пандемией COVID-19.