100 лет обучения. С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет
Летом 1920 года Кубанский областной отдел народного образования объявил о создании Кубанского университета, состоявшего из медицинского, естественного и социально-исторического факультетов.
Кубано-Черноморский революционный комитет постановил подыскать подходящее здание, и уже 5 сентября состоялось торжественное открытие вуза. Однако из-за тяжелейшего экономического положения в стране менее чем через год университет пришлось закрыть, и только медицинский факультет показал свою жизнеспособность и стал самостоятельным институтом.
Портал Юга.ру изучил архивы и сравнил первый и сотый год жизни и работы одного из старейших вузов Кубани.
Здание
1920. Кубанский государственный университет открылся 5 сентября 1920 года. Медицинский факультет получил в свое распоряжение два здания. В доме главного врача городской больницы В. М. Платонова на ул. Гоголя, 59 расположилась администрация, тут же принимали прошения о зачислении.
Основным стало здание Екатеринодарского женского епархиального училища на ул. Котляревской (сейчас — ул. Митрофана Седина, 4), построенное в 1903 году по проекту архитектора Василия Филиппова в псевдорусском стиле. Руководил строительством и дальнейшими перестройками известный кубанский архитектор Иван Мальгерб. Здесь расположились теоретические и морфологические кафедры будущего медицинского вуза.
2020. В 1943 году здание было сильно повреждено обстрелами и пожарами, восстанавливали его студенты и сотрудники, вернувшиеся из эвакуации. Фасад отреставрировали к 1954 году, однако восстановить цветной витраж с изображением Креста Господня и Казанской иконы Богородицы удалось только в 2009‑м.
Сейчас кроме основного здания КубГМУ располагает морфологическим корпусом и еще несколькими учебно-лечебными и лабораторными помещениями на улицах Красной, Кирова, Кубанской Набережной и Зиповской. Клинические кафедры базируются практически во всех основных лечебных учреждениях города Краснодара.
В 1994 году институт стал называться Кубанской государственной медицинской академией. В 2005-м академия была аккредитована в статусе Кубанского государственного медицинского университета.
Ректоры
1920. Первым ректором Кубанского государственного университета стал известный ученый, профессор-историк Никандр Маркс. А первым деканом медицинского факультета и в последующем первым ректором Кубанского мединститута — выдающийся патологоанатом профессор Николай Мельников-Разведенков.
В вузе он возглавил кафедру патологической анатомии и судебной медицины, а с 1923 года — еще и кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1924‑м работал экспертом-консультантом при выполнении бальзамирования тела Ленина, в основу которого легла его авторская методика. В 1925‑м благодаря усилиям Мельникова-Разведенкова институт приняли на государственное финансирование и включили в сеть государственных вузов СССР.
2020. В 2019 году ректором университета уже в третий раз избрали Сергея Алексеенко — в 1991-м он был его выпускником, завершившим обучение по специальности «лечебное дело». До прихода в вуз Алексеенко получил не только врачебный опыт, но и навыки административно-управленческой работы: работал заместителем главврача крупной отделенческой железнодорожной больницы, заместителем начальника управления здравоохранения Краснодара, начальником управления здравоохранения Новороссийска, а с 2005 года руководил краевым департаментом здравоохранения.
Знание нюансов функционирования современного здравоохранения и опыт административной работы позволили новому ректору изменить положение университета в этой сфере и привлечь внимание властей края и города к нуждам вуза.
Особый акцент в своей работе Алексеенко уделяет духовно-нравственному воспитанию молодежи. В университете действует Волонтерский центр, признанный лучшим в России по направлению «Волонтеры-медики» и объединяющий более 2,5 тыс. волонтеров. В настоящее время свыше 1 тыс. добровольцев продолжают оказывать социальную и медицинскую помощь населению в рамках противодействия эпидемии COVID-19.
Сергей Алексеенко, ректор КубГМУ:— Сейчас мы можем по праву гордиться одним из лучших преподавательских составов, уникальными программами и мощной исследовательской базой. Гиппократ считал, что любовь к врачеванию — это и есть любовь к человечеству. Так думает и большинство наших студентов, выбравших профессию сердцем. Именно такие люди впоследствии становятся гениальными докторами.
Студенты
1920. В первый год работы вуза прием абитуриентов стартовал 9 августа без экзаменов. На естественный факультет зачислили 843 человека, на социально-исторический — 550. Студентами медицинского факультета стали 424 человека. В их числе было 29 зауряд-врачей, не завершивших образование в военное время, — их зачислили на последний, выпускной курс. Кроме того, при университете открылся рабфак на 500 человек.
В 1921 году выпустились первые специалисты — 15 врачей из числа набранных на пятый курс медиков. А в 1925-м состоялся первый полноценный выпуск студентов, поступивших на первый курс, — их оказалось 156 человек. Не все поступившие нашли себя в медицине и по разным причинам были отчислены. Но регион почувствовал небывалый до того приток медицинских кадров.
2020. Сегодня в КубГМУ учатся более 6 тыс. студентов, ежегодно выпускается свыше 1 тыс. человек. Около 80% целевого приема — из муниципальных образований края. В 2018 году впервые зачислены иностранные студенты, обучающиеся на английском языке. Университет активно участвует в профессиональном и исследовательском международном обмене студентов, чтобы они знакомились с системами здравоохранения в других странах.
Вуз делает акцент на активном вовлечении молодых специалистов в исследовательскую работу и изучении передовых направлений в медицине. Важная роль отводится университетскому образовательному порталу дистанционного обучения, на котором создана единая информационно-образовательная среда. Эта учебная платформа позволила быстро перевести студентов и врачей-курсантов на удаленный формат обучения на время пандемии коронавируса.
КубГМУ удерживает лидирующие позиции по публикационной активности среди всех вузов региона, а среди медицинских университетов страны занимает почетное 6-е место. К 2020 году университетский индекс Хирша (характеристика продуктивности, основанная на количестве публикаций и их цитирования) в Российском индексе научного цитирования достиг 100.
Анастасия Маклашова, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Краснодарском крае, студент КубГМУ:— Для меня Кубанский государственный медицинский университет — это один из старейших вузов России, который дает лучшее образование и возможности для реализации и саморазвития. Я счастлива быть студенткой КубГМУ. Хочу пожелать вузу, чтобы с годами он становился все лучше и лучше и чтобы студенты становились высококлассными специалистами.
Факультеты
1920. С момента открытия и в течение последующих 40 лет в институте функционировал только один, лечебный факультет. Его выпускники по распределению направлялись на любые врачебные должности и уже в процессе работы приобретали узкую специальность.
2020. Век спустя в составе КубГМУ действуют семь факультетов: лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический, медико-профилактический, факультет довузовской подготовки, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Учебный процесс осуществляется на 66 кафедрах. Кроме того, в структуре вуза есть собственная клиника. Базу клиническим кафедрам вуза предоставляют все ведущие медучреждения города и края.
В 1990 году, к 70-летию, открылся музей института, ставший визитной карточкой вуза. Он активно используется при изучении истории медицины студентами, в работе со школьниками, слушателями факультета и для усовершенствования квалификации врачей.
Преподаватели
1920. Первым деканом медицинского факультета, а затем ректором Кубанского мединститута стал профессор Николай Мельников-Разведенков. В 1895 году он открыл метод консервации анатомических препаратов с длительным сохранением прижизненной формы и окраски, за что в 1897 году получил премию имени Загорского от Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. После публикации в Париже открытие было внесено в перечень научно-технических достижений XIX века и получило международное признание.
Ученый-микробиолог Иван Савченко организовал кафедру общей патологии (сейчас — патологической физиологии) и микробиологии. Известен тем, что протестировал на себе холерную вакцину, а также создал Краснодарский химико-бактериологический институт — деятельность этого вуза сыграла решающую роль в победе над холерой, тифом, малярией и другими опасными инфекциями на Кубани.
У истоков Кубанского мединститута стоял и профессор Александр Смирнов — ученик создателя науки о высшей нервной деятельности Ивана Павлова, первый физиолог Кубани. В медицинском и сельскохозяйственном институтах он основал кафедры физиологии, позднее возглавил экспедиции, направленные на борьбу с заболеваниями щитовидной железы в регионе.
Кафедру анатомии возглавил профессор Константин Малиновский, гистологии — автор «Основ гистологии и гистогенеза человека» Владимир Рубашкин. Кафедру акушерства и гинекологии основал бывший директор Петербургского Повивального института и Женского мединститута, лейб-акушер Двора Его Императорского Величества профессор Дмитрий Отт. Заведующим кафедрой фармакологии стал ученый и педагог, профессор Павел Авроров — в 1930-х годах его назначили проректором, а затем и ректором института.
2020. В настоящее время профессорско-преподавательский состав включает 773 человека. Ученые степени и звания имеют 596 преподавателей, в том числе — 1 академик РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 158 докторов наук, 84 профессора, 438 кандидатов наук и 181 доцент.
Также среди преподавателей — 3 заслуженных деятеля науки РФ, 24 заслуженных врача РФ, 3 заслуженных работника здравоохранения РФ, 69 заслуженных работников здравоохранения Кубани, 15 заслуженных деятелей науки Кубани, 3 заслуженных деятеля науки Республики Адыгея. Еще 81 человек отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Славные научные традиции Кубанского медицинского университета продолжают известные в широких кругах ученые: академик РАН профессор Владимир Порханов, чл.-корр. РАН профессор Павел Галенко-Ярошевский, чл.-корр. РАН профессор Анатолий Быков, профессора Игорь Заболотских, Григорий Пенжоян, Ирина Куценко, Марина Авдеева, Кирилл Барбухатти, Елена Клещенко, Владимир Дурлештер, Виктор Косенко, Татьяна Гайворонская и многие другие.
Профессорско-преподавательский состав клинических кафедр, врачи клиник вуза активно участвуют в работе здравоохранения Краснодарского края. Ежегодно специалисты университета курируют более 40 тыс. пациентов, выполняют около 12 тыс. оперативных вмешательств, проводят свыше 90 тыс. консультаций и 10 тыс. консилиумов. Многие из них наряду со студентами разных курсов активно участвуют в борьбе с пандемией COVID-19.
На рубеже веков
За первые 100 лет работы вуз выпустил около 40 тыс. врачей — сложно найти медучреждение на Кубани, где не работали бы его выпускники. А с учетом почти 50-летнего опыта подготовки врачей из разных стран мира можно предположить, что выпускники КубГМУ работают сейчас на всех континентах Земли.
Под руководством Сергея Алексеенко КубГМУ стал крупнейшим на юге России инновационным комплексом, который занимается подготовкой медицинских кадров, генерацией научных знаний и их трансляцией в практическое здравоохранение.
На базе КубГМУ создана Лаборатория фундаментальных исследований в области регенеративной медицины, не уступающая подобным зарубежным лабораториям. Здесь получены уникальные тканеинженерные конструкции трахеи, пищевода, диафрагмы, кожи — сейчас они проходят доклинические испытания, чтобы затем стать основой для нового этапа развития трансплантации.
Действует и не имеющий аналогов на юге России мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, оснащенный современным оборудованием и тренажерами. Студенты, ординаторы и обучающиеся врачи могут приобретать здесь практические умения и навыки, многократно тренируясь без вреда для пациентов.
Сегодня вуз ориентируется на цифровизацию и виртуализацию всех процессов — от образовательных и исследовательских до внутренней организации и документооборота. Эти наработки уже позволили эффективно осуществлять руководство и координировать всю работу университета в период пандемии коронавируса в 2020 году. Столетие КубГМУ — это не только констатация его достижений, но и понимание необходимости дальнейшего развития с учетом требований, которые предъявляет современная жизнь.
Партнерский100 лет обучения
С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет