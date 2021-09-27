В Краснодаре в районе Вишняков провалился асфальт на дороге

Краснодарский край

Распечатать

27 сентября в Краснодаре из-за прорыва канализации на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко размыло дорогу и провалился асфальт

Вечером 27 сентября пользователи социальных сетей рассказали, что в Краснодаре в районе Вишняков на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко прорвало канализацию. Из-за этого размылась дорога и обрушился асфальт. В яму угодило такси — колесо автомобиля застряло в дыре. 

В телеграм-канале администрации Краснодара подтвердили информацию о прорыве канализации. Сейчас «Краснодар Водоканал» ограждает участок дороги, на котором обрушился асфальт. Ремонт канализации и асфальта запланирован на завтра.

Юга.ру писали, что в августе в центре Краснодара провалился тротуар, а также образовалась пятиметровая дыра на проезжей части.

Аварии Дороги Краснодар

Новости

«Курорт Красная Поляна» получил награду за развитие экотуризма
В Краснодаре в районе Вишняков провалился асфальт на дороге
Муж и жена погибли во время пожара в Анапе
В Анапе бывший судья с родственником накопили 1,5 млн рублей штрафов
В краснодарской школе эвакуировали 1 тыс. 350 детей из-за сообщения о минировании
«Крики, плач детей, рядом со мной женщина крестилась». Из-за удара молнии в Краснодаре экстренно приземлился самолет

Лента новостей

«Крики, плач детей, рядом со мной женщина крестилась»
Сегодня, 17:11
«Крики, плач детей, рядом со мной женщина крестилась»
Из-за удара молнии в Краснодаре экстренно приземлился самолет
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
24 сентября, 13:59
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
«Не матч, а сказка»
Сегодня, 16:09
«Не матч, а сказка»
Футбольный аналитик Артур Каратай о победе ФК «Краснодар» над ФК «Сочи»

Реклама на портале