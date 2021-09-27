В Краснодаре в районе Вишняков провалился асфальт на дороге

27 сентября в Краснодаре из-за прорыва канализации на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко размыло дорогу и провалился асфальт

Вечером 27 сентября пользователи социальных сетей рассказали, что в Краснодаре в районе Вишняков на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко прорвало канализацию. Из-за этого размылась дорога и обрушился асфальт. В яму угодило такси — колесо автомобиля застряло в дыре.

В телеграм-канале администрации Краснодара подтвердили информацию о прорыве канализации. Сейчас «Краснодар Водоканал» ограждает участок дороги, на котором обрушился асфальт. Ремонт канализации и асфальта запланирован на завтра.