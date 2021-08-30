В центре Краснодара обвалилась дорога
В центре Краснодара 28 августа на проезжей части появилась пятиметровая яма
Яму на дороге заметили очевидцы и выложили кадры с ней в паблик «Типичный Краснодар». По словам автора поста, дорога обвалилась на улице Орджоникидзе. В сети ее окрестили «убежищем черепашек ниндзя».
В пресс-службе мэрии Краснодара 29 августа порталу 93.RU рассказали, что провал появился на сетях хозяйственно-бытовой канализации. А не засыпали его, потому что на месте идут работы.
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