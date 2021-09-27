В Анапе бывший судья с родственником накопили 1,5 млн рублей штрафов

Ранее экс-судью осудили за мошенничество, но он отказался выплатить штраф

27 сентября в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали, что бывший судья из Анапы вместе со своим родственником задолжали 1,5 млн рублей штрафов Следственному комитету.

Ранее Ростовский областной суд признал судью виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и назначил штраф, но мужчина и его родственник отказались платить. Мужчины задолжали 800 тыс. и 700 тыс. рублей.

Приставы проверили собственность должников, изучили банки и кредитные организации, и взыскали долг.

Согласно информации Юга.ру, речь идет о судье из Анапы Владимире Стародубцеве и его сыне Александре. В 2019 году их заподозрили в мошенничестве с землей на Большом Утрише. Суд признал их виновными. Отца приговорили к 6,5 годам лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей, а сыну дали 6 лет и 700 тыс. рублей штрафа.