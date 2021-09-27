На строительство коллектора на улице Гудимы в Краснодаре необходимо 10 млн рублей — мэрия

В мэрии Краснодара рассказали, что нужно сделать, чтобы улицу Гудимы перестало топить

Напомним, после дождя 21 сентября в Краснодаре затопило несколько домов по улице Гудимы. Видео затопленных квартир появились в социальных сетях. Затопление проезжей части устранили при помощи двух водооткачивающих машин. Жители рассказали, что даже после небольших дождей вода заходит в дом и стоит во дворе. По их словам, проблема в том, что на этом участке улицы нет ливневой канализации. После случившегося 21 сентября в дептрансе подтвердили, что на улице действительно отсутствует ливневка. Тогда бывший глава Краснодара Евгений Первышов поручил обустроить искусственную неровность для отвода воды. В будущем запланировано построить насосную станцию.

В субботу 26 сентября в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» сообщили, что дома № 13, 15, 17, 21 по улице Гудимы снова затопило. Причиной тому стал прорыв канализации на Тракторном переулке. На вызов местных жителей приехали сотрудники МЧС и установили две помпы, но они не справлялись с потоком канализационных вод. Обращения в водоканал, ЕДДС и дептранс результатов не дали.