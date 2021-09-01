«Полы вздулись, света нет». В Анапе затопило 45 квартир из-за капремонта крыши

Краснодарский край

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В анапской многоэтажке начали менять крышу, но вскоре ремонт остановился. От влаги в квартирах вздуваются полы, а во время дождя крыша пропускает всю воду

В доме № 45 12-го микрорайона Анапы решили капитально отремонтировать крышу по региональной программе. С 5 июля этим занимается подрядная организация. Рабочие появлялись на объекте в самом начале, когда завозили стройматериалы, а потом ремонт забросили, говорят местные жители.

Изначально на крыше выстелили около 40 тонн песка и загрунтовали. Сама крыша сделана по новым технологиям в виде «бассейна», — осадки попадают не в наружные ливневки, а в специальные углубления посередине.

Неделю назад с жильцами дома пообщалась журналист телеканала «Россия.Кубань». Они недоумевают, как можно было знать о предстоящих дождях и оставить крышу в таком состоянии. Одна из жительниц рассказала, что в её квартире больше месяца нет света, вздулись полы и отошли обои от стен.

Люди восстанавливают квартиры своими силами. Они неоднократно вызывали аварийные службы, а на последний вызов приехал директор управляющей компании дома, который сказал: «Ну вы же моряки, можете здесь и поплавать».

Портал Юга.ру отправил запрос в краевое министерство ТЭК и ЖКХ, чтобы узнать, как так вышло. 31 августа в ведомстве ответили, что дом включен в краткосрочный план по капитальному ремонту, а сами работы проводит ООО «Стройкорпорация».

С 5 июля по 7 августа в доме демонтировали старое покрытие крыши, старую стяжку, сделали новую стяжку из цементно-песчаного раствора и заменили водоприемные воронки.

Из-за сильных дождей с 8 по 13 августа в доме затопило 45 квартир. Подрядная организация вместе с управляющей компанией «Коммунальщик» осмотрели поврежденные квартиры и составили акты. Собственникам пообещали возместить ущерб. По данным Юга.ру, владельцам квартир на верхних этажах предложили по 100 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что ремонт крыши продолжается.

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1 сентября журналист Юга.ру связалась с жительницей дома Надеждой. Она подтвердила, что ремонт действительно продолжился. Но, по её словам, этим занимается уже другая бригада рабочих. Работы пообещали выполнить в ускоренном режиме.

Пока по стенам квартир продолжает стекать вода. Оценить ущерб приехали специалисты из Краснодара. Они ежедневно проводят опись, а затем направят данные в Москву, где примут решение о сумме выплат. Надежда живет на первом этаже, но её квартира тоже в плохом состоянии. Один из оценщиков сказал женщине, что ее квартира пострадала не меньше, чем на четвертом этаже.

Анапа Жилье Капремонт Краснодарский краевой фонд капремонта

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«Полы вздулись, света нет». В Анапе затопило 45 квартир из-за капремонта крыши
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