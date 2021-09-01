В анапской многоэтажке начали менять крышу, но вскоре ремонт остановился. От влаги в квартирах вздуваются полы, а во время дождя крыша пропускает всю воду

В доме № 45 12-го микрорайона Анапы решили капитально отремонтировать крышу по региональной программе. С 5 июля этим занимается подрядная организация. Рабочие появлялись на объекте в самом начале, когда завозили стройматериалы, а потом ремонт забросили, говорят местные жители.

Изначально на крыше выстелили около 40 тонн песка и загрунтовали. Сама крыша сделана по новым технологиям в виде «бассейна», — осадки попадают не в наружные ливневки, а в специальные углубления посередине.

Неделю назад с жильцами дома пообщалась журналист телеканала «Россия.Кубань». Они недоумевают, как можно было знать о предстоящих дождях и оставить крышу в таком состоянии. Одна из жительниц рассказала, что в её квартире больше месяца нет света, вздулись полы и отошли обои от стен.

Люди восстанавливают квартиры своими силами. Они неоднократно вызывали аварийные службы, а на последний вызов приехал директор управляющей компании дома, который сказал: «Ну вы же моряки, можете здесь и поплавать».