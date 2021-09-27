В Сочи пациент пытался задушить врача ремнем
В городской больнице №4 Сочи 46-летний мужчина пытался задушить врача-рентгенолога
О случившемся рассказали в телеграм-канале Kub Mash. Все произошло в сочинской городской больнице № 4. Прихрамывающий на одну ногу мужчина пришел делать рентген-снимок поясничного отдела. Он зашел в процедурный кабинет, а врач в аппаратной стала регистрировать его в компьютере. В это время мужчина с ремнем направился к ней.
«Я попросила его не выходить из процедурной и сказала, что сейчас подойду. А он продолжал идти. Смотрю, а у него ремень в руках. Там от стула до двери буквально метр. Он набрасывает ремень на шею и начинает душить. Я схватилась за этот ремень, он начал лицо руками закрывать, нос, рот», — рассказала врач.
Тогда женщина начала кричать и в кабинет зашла санитарка, которая подумала, что стало плохо больному. Когда она увидела, что происходит, то ударила мужчину по голове шваброй и он упал. Затем на помощь пришел охранник.
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В пресс-службе МВД Сочи 27 сентября порталу Юга.ру сообщили, что нападавшему 46 лет. Он не живет в Сочи, а приехал туда из Ставропольского края. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение. В ведомстве уточнили, что врачу 65 лет.
Юга.ру уже писали о подобных случаях. В 2018 году в Махачкале напал с ножом на врача ортопедотравматологического центра. А в 2017 году в Ростове пациент с молотком набросился на фельдшеров скорой помощи.