В Махачкале неизвестный напал с ножом на врача Республиканского ортопедотравматологического центра

Дагестан

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В Махачкале в результате нападения пострадал заместитель главного врача Республиканского ортопедотравматологического центра

Инцидент произошел у входа в РОТЦ. По данным информированного источника, в больницу никого временно не пускали из-за карантина, однако пришли посетители и просили открыть дверь. Произошла потасовка между врачами и посетителями, замглавврача по хозяйственной части хотел разнять их, но кто-то вонзил ему нож в ногу, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили информацию о ранении врача. По данным полиции, посетитель центра повздорил с заместителем главного врача, ударил его ножом и скрылся. Устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение.

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