В Новороссийске пьяный пациент избил врача скорой помощи

В Новороссийске после нападения пьяного пациента на врача скорой помощи возбудили уголовное дело

Бригада скорой помощи приехала на вызов к пациенту, который оказался пьяным. Он избил фельдшера, после чего угрожал натравить на врачей бойцовскую собаку, которая была в квартире. Медику причинили вред средней степени тяжести, он получил различные травмы.

В УМВД России по Новороссийску возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), написали 28 марта ТАСС со ссылкой на минздрав Краснодарского края.

Возбуждения уголовного дела добились представители общественной организации медицинских работников на Кубани. Они отметили, что каждый человек, поднявший руку на медицинского работника, должен отвечать по всей строгости существующего законодательства.