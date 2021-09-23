Первышов рассказал, получат ли многодетные земельные участки в новом микрорайоне Краснодара
В северо-восточной части Краснодара на территории 1,5 тыс. га расположится новый микрорайон. Юга.ру спросили Евгения Первышова, предусмотрены ли там участки для многодетных
Напомним, в 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона почти на 200 тыс. жителей. На территории возле поселков Знаменского и Новознаменского хотят построить 25 школ и 68 детских садов. Кроме того, около 800 участков власти обещали предоставить многодетным семьям. В 2021 году чиновники сообщили, что еще проектируют новый микрорайон. Пока для него нет ни газа, ни света, ни воды.
Отметим, что этим летом стало известно, что земельный банк в Краснодаре исчерпан, а многодетным больше не выдадут участки. Как выяснила прокуратура, большая очередь многодетных появилась из-за ненадлежащей работы чиновников в этом направлении. Мэр Краснодара Евгений Первышов получил представление от прокурора города.
На последнем брифинге, который провел Первышов в качестве главы Краснодара 23 сентября, журналист Юга.ру спросил, будут ли выдаваться многодетным участки в новом микрорайоне, как было обещано изначально.
Чиновник снова напомнил, что земельный банк в Краснодаре и других муниципальных образованиях края исчерпан. Поэтому, в том числе, теперь на Кубани есть закон о предоставлении участков в любых муниципалитетах края, где есть свободная земля. Также создан специальный реестр, «где подсвечена общая картинка свободных или имеющихся земельных банков».
По словам Первышова, в новом микрорайоне идет разработка проекта планировки территорий. Для передачи многодетным семьям определено около 600 земельных участков.
«Это не решение всей нагрузки, уже 6100 семей [Краснодара] в очереди стоят. Понятно, что только десятую часть мы удовлетворим», — отметил чиновник.
Он уверил, что город сделал всё возможное в этом плане и предположил, что решить вопрос поможет введение льгот и компенсаций.
«Были претензии, много высказываний — а как же так, поля есть, люди строят там, частный сектор развивается, а вы говорите, что земли нет. Эта земля не муниципальная, она никогда не относилась к муниципалитету, это частные территории, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, которые организовывают там свою застройку», — заявил Первышов.
Он пояснил, что муниципалитет не может претендовать на эти земли и каким-либо образом отчуждать их для передачи многодетным. Первышов пообещал, что будет заниматься вопросом предоставления участков на федеральном уровне — в статусе депутата Госдумы.