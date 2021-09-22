Независимые исследователи, которые изучают статистику российских выборов, пришли к выводу, что результаты голосования были сфальсифицированы. По их мнению, вброс составил 13,8 млн голосов

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Согласно предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» набрала 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%. Кроме того, это первый случай за 17 лет, когда в Госдуму прошли пять партий. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня. Эти выборы на Кубани запомнились «штурмом» избирательного участка, протоколом на наблюдателя за неповиновение полиции и банкетом вместо подсчета голосов. Кроме того, оказалось, что на двух участках Северского района результаты переписали в пользу «Единой России». Политолог Давид Канкия заявил, что считает прошедшие выборы худшими за 10 лет на Кубани и в стране из-за жалоб и давления на наблюдателей.

Результаты выборов решили исследовать математики и аналитики, которые изучают статистику выборов. Так, российский физик и независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин пришел к выводу, что за «Единую Россию» проголосовало всего 31-33% избирателей, а не почти 50%, как заявила ЦИК. На своей странице в фейсбуке Шпилькин опубликовал два графика. На них результаты исследования по 96 тыс. 840 участкам.

Слева — гистограмма голосов за партии по 1% интервалам явки. Зеленая линия обозначает официальные данные ЦИК по голосам за «Единую Россию», а тонкая линия — голоса за все партии кроме «ЕР». Заштрихованная площадь — размер вброса . По оценкам Шпилькина, он составляет около 13,8 млн голосов . Справа — результаты партий в зависимости от явки по участкам. Каждый участок на графике обозначается набором точек разных цветов для соответствующих партий. Плотное ядро — предположительно нефальсифицированные участки. Там явка предположительно составила 38% (как в 2016 году). По подсчетам Шпилькина, на этих выборах «Единая Россия» набрала от 31% до 33% голосов (как в 2011 году).

Кандидат экономических наук Алексей Захаров на основе своего исследования также заявил, что средний уровень поддержки «Единой России» — примерно 30% от доли проголосовавших.

На графике показано распределение по явке и доле проголосовавших за «Единую Россию» по партийным спискам. Пятно в нижнем левом углу — участки без больших искажений. Точки, идущие наверх и направо, — участки с вбросами или те, где голоса вообще не считались, объяснил Захаров. «Средний уровень поддержки «Единой России» — примерно 30% от доли проголосовавших плюс-минус. При явке в районе 35%. Так выглядит диктатура — партия, за которую отдали голоса, скорее всего, не более 15% избирателей, получает конституционное большинство в парламенте», — написал исследователь выборов. По его словам, для того, чтобы эти результаты не увидели люди, ЦИК поставила скремблер — шифровальное устройство. Из-за этого при попытке скопировать цифры с результатами будет вылетать случайный набор символов.

Об этомтакже писал инженер Дмитрий Алексеев: «Чтобы сделать невозможным статистический анализ выборов, ЦИК специально сделал невозможным машинную обработку своего сайта». Алексеев сказал, что, если пройти по ссылке на сайте избиркома и скопировать цифры в таблицу Excel, то они превратятся в символы. Он отметил, что такой режим «включается для избранных выборов».

На Кубани информацию о голосовании в график обобщил программист из Геленджика Иван Шукшин.

На графике изображены результаты процентной явки в районах. Политолог Давид Канкия отметил, что в 17 из 18 ТИКах [территориальных избирательных комиссиях] Краснодарского края с наименьшей явкой были независимые наблюдатели. Ни в одном из 19 ТИКов с явкой выше 80% наблюдения не было. По словам Канкии, на голосовании в 2020 году в Каневской без наблюдателей явка составила 97%. В этом году при наблюдателях явка была 67% .

Математик Сергей Шпилькин также представил математическую модель результатов голосования в Краснодарском крае. Результаты получены тем же методом, каким проводился анализ для всей страны.