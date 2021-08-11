«Курорт Красная Поляна» рассказал о предложениях для осеннего отдыха в горах

С октября по декабрь гостям курорта доступны три спецпредложения с готовыми программами: «Яркие осенние каникулы», «Зарядись энергией гор» и «Горный детокс». Каждое предложение включает проживание в одном из отелей курорта, билеты на канатную дорогу, а также купонную книгу с бонусами и скидками.

Пакет «Яркие каникулы» действует с 1 октября по 22 ноября и подойдет семьям: проживание двоих детей бесплатное. На это время выпадают каникулы, так что школьники смогут отдохнуть перед занятиями. Из развлечений в пакете — веревочные парки, хаски-парк, ролики, скейтборд и велосипед, знакомство с северными оленями и другие активности.