«Курорт Красная Поляна» рассказал о предложениях для осеннего отдыха в горах

Партнерский Краснодарский край

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«Курорт Красная Поляна» предложил гостям готовые программы с развлечениями и детокс-программой

С октября по декабрь гостям курорта доступны три спецпредложения с готовыми программами: «Яркие осенние каникулы», «Зарядись энергией гор» и «Горный детокс». Каждое предложение включает проживание в одном из отелей курорта, билеты на канатную дорогу, а также купонную книгу с бонусами и скидками.

Пакет «Яркие каникулы» действует с 1 октября по 22 ноября и подойдет семьям: проживание двоих детей бесплатное. На это время выпадают каникулы, так что школьники смогут отдохнуть перед занятиями. Из развлечений в пакете — веревочные парки, хаски-парк, ролики, скейтборд и велосипед, знакомство с северными оленями и другие активности.

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С 1 октября по 16 декабря действует предложение «Зарядись энергией гор» для любителей активного отдыха и искателей приключений. Курорт предложил гостям исследовать окрестности: прокатиться на горном велосипеде по трассам байк-парка, испытать себя в веревочном парке, освоить ролики, устроить соревнования на картодроме и прогуляться по экотропам с гидом.

Для гостей, которые хотят совместить отдых и оздоровление, с 1 октября по 16 декабря действует предложение «Горный детокс». В него входят фитнес-тренировки, детокс-питание, процедуры для коррекции фигуры и посещение спа-центров с бассейнами и банями. В пресс-службе курорта подчеркнули, что свежий горный воздух и осенние пейзажи помогут восстановить силы в отпуске.

Узнать подробности и забронировать отель можно на сайте или по телефону 8-800-550-20-20.

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