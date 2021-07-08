«Курорт Красная Поляна» представил отель PANORAMA By Mercure
«Курорт Красная Поляна» представил отель PANORAMA By Mercure гостиничной группы Accor
Семейный отель «Горки Панорама» стал принимать гостей под новым названием PANORAMA By Mercure. Это шестой отель группы Accor на «Курорте Красная Поляна». Он расположен на Поляне 960, в пяти минутах ходьбы от канатной дороги и популярных развлечений курорта. Инфраструктура подходит и семьям с детьми, и корпоративным клиентам.
В распоряжении гостей 302 номера, итальянский ресторан ROMA с летней террасой, барбекю-кафе Green&Grill с панорамным видом на горы, спа-центр с бассейном, детской зоной, парными, тренажерным залом и соляной комнатой. Для маленьких путешественников в отеле работает служба нянь, действуют специальные детские тарифы и меню. Для зимнего отдыха в отеле оборудована лыжная комната, для проведения деловых и частных мероприятий — пять современных конференц-залов. А зеленая лужайка с видом на горы отлично подходит для фотосессий, в том числе свадебных.
«Мы рады укрепить свое присутствие на Красной Поляне. Уверен, что прекрасная инфраструктура отеля, его уникальное расположение вкупе с высочайшими стандартами обслуживания и узнаваемостью бренда станут конкурентными преимуществами для PANORAMA By Mercure. Я благодарен нашему партнеру «Курорту Красная Поляна» за доверие и возможность предложить гостям еще больше объектов для качественного отдыха мирового уровня», — поделился генеральный директор Accor по региону Россия, Украина, Грузия и СНГ Алексис Деларофф.
В пресс-службе «Курорта Красная Поляна» подчеркивают, что обновленный отель соответствует ценностям бренда Mercure: органично вписывается в ландшафт и предлагает гостям преимущества международных стандартов обслуживания группы Accor.