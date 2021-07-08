«Курорт Красная Поляна» представил отель PANORAMA By Mercure

Семейный отель «Горки Панорама» стал принимать гостей под новым названием PANORAMA By Mercure. Это шестой отель группы Accor на «Курорте Красная Поляна». Он расположен на Поляне 960, в пяти минутах ходьбы от канатной дороги и популярных развлечений курорта. Инфраструктура подходит и семьям с детьми, и корпоративным клиентам.

В распоряжении гостей 302 номера, итальянский ресторан ROMA с летней террасой, барбекю-кафе Green&Grill с панорамным видом на горы, спа-центр с бассейном, детской зоной, парными, тренажерным залом и соляной комнатой. Для маленьких путешественников в отеле работает служба нянь, действуют специальные детские тарифы и меню. Для зимнего отдыха в отеле оборудована лыжная комната, для проведения деловых и частных мероприятий — пять современных конференц-залов. А зеленая лужайка с видом на горы отлично подходит для фотосессий, в том числе свадебных.