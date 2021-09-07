На «Курорте Красная Поляна» появился аттракцион-супертроллей

Партнерский Краснодарский край

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В горах Сочи открыли семейный аттракцион — супертроллей

Скоростной супертроллей открылся в парке аттракционов Gorky Fly на высоте 2200 метров над уровнем моря. Новый аттракцион — это почти километр полета на канатной дороге со скоростью 100 км/ч. Дорога лежит между горными вершинами хребта Аибга.

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У вершины Черная пирамида, самой высокой точки «Курорта Красная Поляна», посетителей ждет остановка над горной долиной Цирк-2. Зависнув на высоте птичьего полета, они увидят вершины Большого Кавказского хребта, горные поселки и долину реки Мзымта. В летний период с супертроллея можно рассмотреть каскадный водопад Медвежий, поляну рододендронов и палаточный лагерь в долине. А зимой — понаблюдать, как лыжники и сноубордисты покоряют снежные склоны и катаются по сноупарку.

«Из всех направлений программы «100 развлечений курорта» именно «Отдых с детьми» развивается быстрее всего. В этом году мы открыли новый веревочный парк, запустили горные приключения Scout Camp и школу катания на роликах и скейтбордах. Нам важно, что аттракционы парка Gorky Fly тоже доступны всей семье», — прокомментировал генеральный директор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский

Gorky Fly — парк аттракционов в долине Цирк-2, окруженной Кавказскими горами. В парке можно полетать не только на новом супертроллее, но и на горных качелях над облаками. Также посетители могут прокатиться от одной вершины к другой на мегазиплайне длиной 1027 метров.

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«Аттракционы Gorky Fly уникальны. Все подобные проекты разрабатываются индивидуально, с учетом особенностей ландшафта, перепадов высоты и температуры. Кроме красивых пейзажей, нам важна надежность: ее гарантирует австрийское оборудование. Новый супертроллей прошел все испытания и получил Европейский сертификат безопасности», — рассказал генеральный директор парка Gorky Fly Игорь Сорокин. За 30 лет он построил более 50 канатных дорог.

Старт и финиш супертроллея находятся на Поляне 2200, на панорамной площадке 360°. Пользоваться супертроллеем могут все гости курорта в любое время года — в отличие от зиплайна, добраться до которого зимой могут только лыжники и сноубордисты.

Чтобы подняться в парк аттракционов, необходимо купить прогулочный билет на канатную дорогу. В зимний период лыжники и сноубордисты смогут попасть на смотровую площадку по ски-пассу.

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