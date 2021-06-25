Отель «Марриотт Красная Поляна» в Сочи попал в лидеры международного рейтинга Marriott GuestVoice

Отель «Марриотт Красная Поляна» в Сочи занял верхние строчки международного рейтинга GuestVoice

24 июня пресс-служба «Курорта Красная Поляна» сообщила, что отель «Марриотт Красная Поляна» получил первые места в двух номинациях рейтинга GuestVoice: по качеству кухни и ресторанного обслуживания среди всех отелей группы Marriott International и по уровню готовности гостей рекомендовать отель для проживания среди отелей Marriott в России.

Отель Marriott расположен на «Курорте Красная Поляна» на уровне 540 метров над уровнем моря. Он считается самым большим отелем курорта. В нем есть 428 номеров, спа-центр и открытый бассейн с видом на горы. На протяжении нескольких лет отель побеждает в различных номинациях международных премий World Luxury Hotel Awards, World Ski Awards и World SPA Awards.

Также в отеле расположены два ресторана, лобби-бар, клубная гостиная и бар на открытом воздухе у бассейна. За гастрономическую линию отеля Marriott Krasnaya Polyana отвечает шеф-повар Омер Ялчин. Рестораны отеля придерживаются стратегии устойчивого развития «Курорта Красная Поляна» и активно участвуют в экологических инициативах. Так, в них не подают рыбу, которая находится на грани исчезновения. Кроме того, представители курорта подчеркнули, что питательная ценность продуктов сохраняется за счет небольшого срока их доставки до стола. 80% продуктов для приготовления блюд произведены в городе Сочи и Краснодарском крае.