Кадыров набрал на выборах в Чечне 99,7% голосов

Чечня

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Действующего главу Чечни Рамзана Кадырова 20 сентября переизбрали на новый срок

Напомним, с 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы. Кроме депутатов, в девяти регионах выбрали новых руководителей, еще в 39 — региональные парламенты.

Первый раз Рамзан Кадыров стал главой республики 5 апреля 2011 года. Второй раз он победил в 2016 году с результатом 97,9%. Тогда за него проголосовали 629 тыс. 980 человек.

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По итогам этих выборов Рамзан Кадыров побил собственный результат и получил 99,7% голосов, снова став главой республики. За него проголосовали 714 тыс. 10 человек, сообщили в инстаграме избирательной комиссии Чечни.

Замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия — За правду» набрал 0,15% голосов, а кандидат от КПРФ Халид Накаев получил 0,12%.

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Как писали Юга.ру, в 2019 году Кадыров подвел итоги 12 лет правления. Тогда он заявил, что республика залечила глубокие раны и стала одним из самых безопасных и стабильных регионов страны.

Выборы Рамзан Кадыров

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