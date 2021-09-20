Кадыров набрал на выборах в Чечне 99,7% голосов

Напомним, с 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы. Кроме депутатов, в девяти регионах выбрали новых руководителей, еще в 39 — региональные парламенты.

Первый раз Рамзан Кадыров стал главой республики 5 апреля 2011 года. Второй раз он победил в 2016 году с результатом 97,9%. Тогда за него проголосовали 629 тыс. 980 человек.