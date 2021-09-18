В Анапе напали на двух представителей КПРФ. Позже пострадавших обвинили в провокациях и участии в «Гражданах СССР»

Краснодарский край

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17 сентября неизвестные напали на доверенное лицо и наблюдателя от кандидата Коммунистической партии РФ

Во вчерашней онлайн-трансляции Юга.ру писали, что в Анапе неизвестные напали на Ростислава Щербакова — доверенное лицо кандидата в депутаты от КПРФ Дмитрия Коломийца. Это произошло после того, как Щербаков подал две жалобы. Когда он садился в машину, ему в лицо распылили газовый баллончик и ударили по печени.

Вечером 17 сентября после закрытия УИК № 0277 в Анапе напали на наблюдателя Алексея Глимейдо от Коломийца. Когда Алексей отошел от участка на 200-300 метров, его догнали трое и нанесли сильные удары по голове и в область почек. Сразу после случившегося Глимейдо получил в больнице освидетельствование побоев и подал заявление в полицию. Об этом сообщили в краснодарском краевом отделении КПРФ.

Портал Юга.ру не смог направить запрос ОМВД России по Анапе через сайт 23.мвд.рф, поскольку там сломалось подтверждение адреса для ответа.

Пострадавший рассказал порталу Юга.ру, что оба случая планируют расследовать вместе, поскольку описания нападавших совпадают.

18 сентября провластный телеграм-канал «Выборы-checking: вся правда с участков» заявил, что описанный случай — попытка коммунистов «выдать разборку с «Гражданами СССР» за нападение на наблюдателя». Приводим их захватывающую версию без купюр:

«По сообщению ряда СМИ и самих граждан СССР, Алексей Глимейдо являлся убежденным ковид-диссидентом и активным членом правительства СССР в Анапе. Членам движения стало известно, что он участвует в выборах и они решили обсудить это. Во время разговора началась драка, Глимейдо активно отбивался и ранил одного из граждан СССР. КПРФ, в свою очередь, не постеснялись признать эту историю нападением на наблюдателя».

Два года назад портал Юга.ру публиковал большой материал о том, кто такие «граждане СССР», откуда и, главное, куда они идут. Его интересно почитать вне зависимости от обвинений в телеграм-каналах. 

Анапа Выборы Граждане СССР Драки КПРФ политика Происшествия

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