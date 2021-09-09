«Жарко круглый год». Курортам Кубани придумали новый бренд
Власти считают, что новый логотип будет ассоциироваться с качеством и услугами высокого уровня на курортах Кубани
Напомним, в марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для курортов Кубани разработают новый брендбук. Власти заключили соглашение с московским агентством Depot. Среди других работ агентства — ребрендинг сайта Avito, редизайн магазинов нового формата сети «Магнит», дизайн интерфейсов терминалов KFC и т.д.
8 сентября на 27-й международной туристической выставке «Отдых Leisure» представили новый бренд курортов края.
Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина рассказала, что первый логотип курортов Краснодарского края сделали практически 20 лет назад, а за это время многое изменилось, в том числе и туризм на Кубани.
Теперь у курортов Краснодарского края новый логотип — «Жарко круглый год». Золотухина выразила уверенность, что новый логотип будет ассоциироваться с качеством и услугами высокого уровня.
Креативный директор агентства Семён Шатыло рассказал интернет-порталу «Кубань 24», что новый бренд вдохновлялся стратегическими планами по развитию региона.
В аккаунте агентства на Facebook поделились, что дизайнеры через новый логотип хотели донести идею всесезонного отдыха и разные направления туризма в регионе — активный, гастрономический, исторический, рекреационный.
«Мы разработали фирменный абстрактный символ, некую солярную, природную форму, транслирующую отдых круглый год, получение новых эмоций от туризма, движение, гибкость», — сказано в посте.
Обновленный стенд курортов Краснодарского края признали лучшим на выставке.
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Напомним, еще в 2010 году креативное агентство Ruport создало для курортов края логотип «Русская Одиссея» — этот бренд должен был заменить «Курорты Кубани». Но из-за смены главы департамента развития курортов и туризма Краснодарского края бренд так и остался неиспользованным.
После этого муниципалитеты Кубани неоднократно пытались придумать собственную символику. Так, в октябре 2016 года разработали бренд Туапсинского района, а в феврале 2017-го у района появился курортный знак.
Пик креатива пришелся на 2018 год. В феврале Ruport создал зонтичный бренд Анапы, в августе мэр Новороссийска Игорь Дяченко поручил разработать положение о конкурсе на лучший бренд города-героя. В декабре туристический бренд появился и у Геленджика. В том же году власти Кубани презентовали бренд Краснодарского края.