«Жарко круглый год». Курортам Кубани придумали новый бренд

Власти считают, что новый логотип будет ассоциироваться с качеством и услугами высокого уровня на курортах Кубани

Напомним, в марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для курортов Кубани разработают новый брендбук. Власти заключили соглашение с московским агентством Depot. Среди других работ агентства — ребрендинг сайта Avito, редизайн магазинов нового формата сети «Магнит», дизайн интерфейсов терминалов KFC и т.д.

8 сентября на 27-й международной туристической выставке «Отдых Leisure» представили новый бренд курортов края.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина рассказала, что первый логотип курортов Краснодарского края сделали практически 20 лет назад, а за это время многое изменилось, в том числе и туризм на Кубани.

Теперь у курортов Краснодарского края новый логотип — «Жарко круглый год». Золотухина выразила уверенность, что новый логотип будет ассоциироваться с качеством и услугами высокого уровня.

Креативный директор агентства Семён Шатыло рассказал интернет-порталу «Кубань 24», что новый бренд вдохновлялся стратегическими планами по развитию региона.