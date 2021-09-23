В России собрали первые аппараты МРТ от Philips
Компания Philips запустила серийное производство магнитно-резонансных томографов в Подмосковье
Высокотехнологичное медицинское оборудование производят на площадке АО «Рентгенпром» в подмосковном городском округе Истра совместно с НПАО «АМИКО». Производство запустили в марте, а первую партию техники компания представила в августе. Один аппарат МРТ уже готов к отправке в медицинскую организацию.
Ранее Philips запустила российское производство компьютерных томографов и оборудования для ультразвуковой диагностики. Однако выпуск магнитно-резонансных томографов отличается большей сложностью, требует высокой точности операций и большого количества компонентов.
Компания завезла на производственную площадку прецизионное сборочное оборудование и инструменты, обучила персонал. Теперь на площадке могут ежегодно собирать до 50 аппаратов МРТ Ingenia 1.5 Tл (с индукцией магнитного поля, равной 1,5 Тесла).
Высокопольные томографы 1,5 Тл считаются универсальными, подходят для широкого спектра исследований (в том числе контрастных) и создают цифровые МР-изображения высокого качества. Такие аппараты поддерживают много программ для сканирования, имеют большое количество регулируемых режимов съемки.
По данным Philips, томографы 1,5 Tл установлены в большинстве московских клиник. Например, с помощью этих аппаратов обычно получают МРТ копчика.
Гораздо реже используют низкопольные томографы 0,2–0,5 Тл, совсем редко — сверхвысокопольное оборудование 3–7 Тл. Первые при ограниченном количестве режимов предполагают большую продолжительность сканирования. Такие аппараты подходят для изучения головного мозга, крупных суставных зон, позвоночника. Сверхвысокопольные томографы дают сверхточную детализацию, но чаще используются в научных и экспериментальных целях. Также их применяют для раннего выявления онкологии мозговых тканей. Снимки на мощном оборудовании удается получать быстрее.
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Магнито-резонансная томография нужна для диагностики организма. По изображениям органов и тканей изучают состояние суставов, межпозвонковых дисков, связок, головного мозга и др.
Пройти МРТ можно в государственных и коммерческих центрах. В Москве записаться на исследование можно через сайт Единого центра записи на МРТ, КТ и УЗИ. Там представлены разные виды диагностики от стандартного ультразвукового исследования до позитронно-эмиссионной томографии и высокопольной МРТ. Сервис записи сотрудничает с клиниками, которые пользуются аппаратурой Philips, ежегодно повышают квалификацию сотрудников, регулярно обновляют техническую базу.
Имеются противопоказания. Целесообразность исследования определяет врач.