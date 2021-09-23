В России собрали первые аппараты МРТ от Philips

Высокотехнологичное медицинское оборудование производят на площадке АО «Рентгенпром» в подмосковном городском округе Истра совместно с НПАО «АМИКО». Производство запустили в марте, а первую партию техники компания представила в августе. Один аппарат МРТ уже готов к отправке в медицинскую организацию.

Ранее Philips запустила российское производство компьютерных томографов и оборудования для ультразвуковой диагностики. Однако выпуск магнитно-резонансных томографов отличается большей сложностью, требует высокой точности операций и большого количества компонентов.

Компания завезла на производственную площадку прецизионное сборочное оборудование и инструменты, обучила персонал. Теперь на площадке могут ежегодно собирать до 50 аппаратов МРТ Ingenia 1.5 Tл (с индукцией магнитного поля, равной 1,5 Тесла).