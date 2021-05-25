В горах Сочи открыли первую на Черноморском побережье Лабораторию сна

Основные направления деятельности необычной лаборатории — диагностика и лечение расстройств сна.



«Сон — это естественное состояние, необходимое для восстановления физических и психических процессов организма. Только во время сна человек может восстановить ресурсы, необходимые для работы всех органов и систем, мышц, а самое главное — мозга. Различные исследования показывают, что прожить без сна можно всего семь суток», — рассказал врач-физиотерапевт, сомнолог Денис Самойлов.



Одно из основных исследований при диагностике расстройств сна — компьютерная пульсоксиметрия, она проводится с помощью небольшого прибора, который надевается на руку перед сном. За ночь миниатюрное устройство выполняет 15 тыс. измерений, которые анализирует сомнолог, чтобы подобрать правильный курс лечения.



«Проблемы со сном чаще всего объясняются респираторными нарушениями. Поэтому необходимо оценить работу дыхательной системы с помощью респираторного мониторинга на аппарате SOMNOchek. При этом диагностика респираторных нарушений во время сна позволяет оценить функцию легких. Это важно для тех, кто переболел ковидом. За одну ночь у человека может быть порядка 200 эпизодов нарушения дыхания», — отметил Самойлов.