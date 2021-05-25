В горах Сочи открыли первую на Черноморском побережье Лабораторию сна

Краснодарский край

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Лаборатория сна расположена на курорте «Роза Хутор» в Medical Spa отеле Rosa Springs

Основные направления деятельности необычной лаборатории — диагностика и лечение расстройств сна.

«Сон — это естественное состояние, необходимое для восстановления физических и психических процессов организма. Только во время сна человек может восстановить ресурсы, необходимые для работы всех органов и систем, мышц, а самое главное — мозга. Различные исследования показывают, что прожить без сна можно всего семь суток», — рассказал врач-физиотерапевт, сомнолог Денис Самойлов.

Одно из основных исследований при диагностике расстройств сна — компьютерная пульсоксиметрия, она проводится с помощью небольшого прибора, который надевается на руку перед сном. За ночь миниатюрное устройство выполняет 15 тыс. измерений, которые анализирует сомнолог, чтобы подобрать правильный курс лечения.

«Проблемы со сном чаще всего объясняются респираторными нарушениями. Поэтому необходимо оценить работу дыхательной системы с помощью респираторного мониторинга на аппарате SOMNOchek. При этом диагностика респираторных нарушений во время сна позволяет оценить функцию легких. Это важно для тех, кто переболел ковидом. За одну ночь у человека может быть порядка 200 эпизодов нарушения дыхания», — отметил Самойлов.

Не надо стесняться:

С проблемами сна помогает СИПАП-терапия. Во время процедуры человек надевает специальную маску, через которую постоянно подается воздух под давлением. Это препятствует возникновению остановок дыхания и падению уровня кислорода в крови, все процессы контролирует встроенный в устройство микрокомпьютер.

«Для борьбы с бессонницей используется множество методов — это и сеансы психотерапии, и знакомое всем санаторно-курортное лечение: ванны, массажи, иглорефлексотерапия, электросон. Помогает и аудиовизуальная релаксация на майнд-машинах для глубокого расслабления посредством звуковых и световых ритмических стимуляций. Также мы используем ингаляции ксеноном. Человек вдыхает смесь кислорода с ксеноном, и благодаря этому происходит выравнивание активности нервной системы», — объяснил Самойлов.

В Лаборатории сна на курорте «Роза Хутор» разработаны специальные санаторные программы длительностью от трех до семи дней.

Здравоохранение Медицина Роза Хутор Сочи

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