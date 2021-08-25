Председатель ЗСК рассказал о развитии агропромышленности на Кубани

Руководитель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко дал интервью газете «Кубанские новости». Он рассказал, как развивается краевой агропромышленный комплекс (АПК) в условиях непогоды, как работники отрасли справились с последствиями стихии, что планируют реализовать с учетом коронавируса.

Председатель ЗСК подчеркнул, что сейчас у аграриев нет проблем с водой, несмотря на прошлогоднюю нехватку влаги: засеять рисом удалось на 5 тыс. га больше земли, чем планировали. Всего агрокультурой заняли 120 тыс. га.

Он также напомнил, что парламент шестого созыва с самого начала деятельности ведет работу по сохранению плодородия земель. 2021 год не стал исключением.

«Важнейшим этапом в достижении этой цели является внесение изменений в профильный закон, действующий на Кубани», — отметил Бурлачко.

Отдельный блок интервью посвятили вопросам экспорта краснодарской сельхозпродукции и развития в регионе органического земледелия.