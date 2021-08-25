Председатель ЗСК рассказал о развитии агропромышленности на Кубани
Юрий Бурлачко рассказал о перспективах агропромышленного комплекса в Краснодарском крае
Руководитель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко дал интервью газете «Кубанские новости». Он рассказал, как развивается краевой агропромышленный комплекс (АПК) в условиях непогоды, как работники отрасли справились с последствиями стихии, что планируют реализовать с учетом коронавируса.
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Председатель ЗСК подчеркнул, что сейчас у аграриев нет проблем с водой, несмотря на прошлогоднюю нехватку влаги: засеять рисом удалось на 5 тыс. га больше земли, чем планировали. Всего агрокультурой заняли 120 тыс. га.
Он также напомнил, что парламент шестого созыва с самого начала деятельности ведет работу по сохранению плодородия земель. 2021 год не стал исключением.
«Важнейшим этапом в достижении этой цели является внесение изменений в профильный закон, действующий на Кубани», — отметил Бурлачко.
Отдельный блок интервью посвятили вопросам экспорта краснодарской сельхозпродукции и развития в регионе органического земледелия.
В заключение руководитель ЗСК обсудил с корреспондентом цифровизацию агропромышленного комплекса. Эту тему рассматривали и в рамках Петербургского международного экономического форума на панельной дискуссии о трансформации АПК в условиях постковидной реальности.
«С цифровизацией АПК мы связываем будущее нашего сельского хозяйства. Экономика идет в ногу со временем. И особую роль в этом играет переоснащение производства, развитие наукоемких технологий, в том числе в аграрном секторе», — заметил Бурлачко.