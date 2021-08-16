Председатель ЗСК рассказал, как на Краснодарский край повлияет законопроект о фермерской торговле

Если Госдума примет новый законопроект, купить свежие овощи и фрукты можно будет напрямую у фермеров на их участках

Сейчас фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы не вправе торговать на своей земле, потому что закон определяет эти действия как «нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения». Если законопроект примут, фермеры смогут торговать урожаем в постройках на территории своих хозяйств и в нестационарных торговых объектах (при условии, что их размещение не нарушает почвенный слой участка). Производителям не понадобятся посредники, жители и гости края будут получать свежие продукты без их наценок.

В Госдуме рассматривают законопроект «О внесении изменений в статью 19 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его разработало правительство РФ по указанию президента.

Юрий Бурлачко рассказал, что фермеры часто обращались в Заксобрание края с просьбами обеспечить им прямой выход на покупателя.

«Изменения в законодательстве сильно помогут нашему малому предпринимательству — а значит, улучшат материальное положение десятков тысяч кубанских семей. Предложенная форма торговли практикуется во многих странах. Их опыт доказывает, что продажи «с поля» позволяют фермерам снизить производственные издержки», — подчеркнул Бурлачко.

Он объяснил, что законопроект важен и покупателям.