Председатель ЗСК рассказал, как на Краснодарский край повлияет законопроект о фермерской торговле

Краснодарский край, Вся Россия

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Если Госдума примет новый законопроект, купить свежие овощи и фрукты можно будет напрямую у фермеров на их участках

В Госдуме рассматривают законопроект «О внесении изменений в статью 19 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его разработало правительство РФ по указанию президента.

Сейчас фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы не вправе торговать на своей земле, потому что закон определяет эти действия как «нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения». Если законопроект примут, фермеры смогут торговать урожаем в постройках на территории своих хозяйств и в нестационарных торговых объектах (при условии, что их размещение не нарушает почвенный слой участка). Производителям не понадобятся посредники, жители и гости края будут получать свежие продукты без их наценок.

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Юрий Бурлачко рассказал, что фермеры часто обращались в Заксобрание края с просьбами обеспечить им прямой выход на покупателя.

«Изменения в законодательстве сильно помогут нашему малому предпринимательству — а значит, улучшат материальное положение десятков тысяч кубанских семей. Предложенная форма торговли практикуется во многих странах. Их опыт доказывает, что продажи «с поля» позволяют фермерам снизить производственные издержки», — подчеркнул Бурлачко.

Он объяснил, что законопроект важен и покупателям.

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«В Краснодарском крае август — это разгар курортного сезона и уборки урожая. Через фермерские хозяйства идет плотный поток автомобилей к морю. Наши гости видят поля и сады с обильным урожаем фруктов и овощей по всему пути следования, но далеко не везде могут их купить. Принятие законопроекта изменит эту ситуацию», — поделился Бурлачко.

Председатель ЗСК добавил, что в первую очередь изменения скажутся на хозяйствах, расположенных вблизи транзитных трасс. Но законопроект поддерживает и отдаленных производителей: они смогут торговать продукцией с жителями окрестных городов.

Госдума РФ ЗСК Продукты питания Сельское хозяйство Торговля Юрий Бурлачко

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