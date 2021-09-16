«Пойдем в ЕСПЧ». Как продвигается в Краснодаре борьба владельцев машин с армянскими номерами и ГИБДД?

15 сентября собственники автомобилей встретились с прокурором Кубани

Напомним, проблемы у владельцев машин с армянскими номерами начались летом 2020 года. Тогда по всей России стали проверять автомобили с иностранными номерами, арестовывать их и отправлять на штрафстоянки. Из-за этого в Краснодаре автомобилисты записали обращение к президенту, а спустя год собрались около таможни, потому что проблема так и не решилась. Юга.ру подробно объясняли ситуацию в этом материале. 15 сентября более 200 автовладельцев из Краснодара, Москвы, Урала, Ростовской области, Ставропольского края и других регионов России собрались возле Краснодарского краевого суда. Там рассматривали три жалобы по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД). Люди считают незаконным возбуждение дел по этой статье.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства , посчитав, что не было предоставлено достаточных доводов, сообщили 16 сентября журналисту Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Сергей Шубин, член координационного совета Общероссийского общественного движения «Авто СоюзА», рассказал журналисту, что после заседания люди отправились в краевую прокуратуру, чтобы подать коллективное заявление о незаконности действий ГИБДД. Жалобу подписали более 350 водителей . Прокурор Кубани Сергей Табельский пообщался с представителями инициативной группы. Он пообещал людям поднять вопрос и потребовать объяснений на ближайшем совещании с главами ведомств МВД.

«Встреча с прокурором края прошла максимально продуктивно. На встрече присутствовали трое его замов. Все документы, которые он у нас потребовал, вплоть до положительной практики в крае, мы ему передали. Наше открытое письмо с подписями он принял лично. Все резолюции и правительственные поручения ему передали [...] Беседа была долгая, в тему он вник», — рассказал активист общественного движения «Взаимопомощь на дороге» Юрий, который был на встрече с Табельским.

Также журналист связалась с юристом Денисом Григорьевым. Он рассказал, что из‑за нестыковок в законодательстве по всей стране идут точечные задержания, но только в Краснодарском крае это происходит массово . «Проблема не со стороны таможни, там все решаемо. Есть определенные границы, по которым можно двигаться и найти решение. Проблема именно с ГИБДД и их незаконными притязаниями», — прокомментировал юрист. Григорьев сказал, что автомобилисты собираются обратиться в Следственный комитет. Если это не поможет — подадут жалобу в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека). «Будем бороться дальше, пройдем все российские инстанции. Если нас не услышат, то пойдем в ЕСПЧ . К тому моменту люди уже окажутся в долгах и потеряют имущество, но это надо пресечь», — заявил Григорьев.

Колонка автожурналиста на Юга.ру: В России начали арестовывать машины с армянскими номерами. Почему?

Как уточнила член координационного совета «Авто СоюзА» и юрист этой общественной организации Лилия Дондина, 7 сентября автовладельцы собрались около Краснодарской таможни из-за того, что таможенные органы стали «перезадерживать» машины, которые ранее уже были задержаны ГИБДД . То есть госавтоинспекторы возбуждали административные дела по ст. 12.3 КоАП РФ, а органы таможни — по ст. 16.2. «Хочу подчеркнуть, что действия таможенных органов незаконны, ведь у них нет оснований для «перезадерживания» машины. Сейчас, грубо говоря, все транспортные средства, которые оказались на штрафстоянках, рискуют попасть на СВХ [склады временно хранения — специальные территории в зоне таможенного контроля]. Если люди не уплатят разницу в пошлинах, их реализуют на продажу», — объяснила Дондина.