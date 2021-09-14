В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами решили пожаловаться в прокуратуру из-за проблем с ГИБДД

Юга.ру объясняют, почему на Кубани сотрудники ГИБДД второй год арестовывают машины с армянскими номерами и как их владельцы хотят решить проблему

Из-за этого в Краснодаре автомобилисты записали обращение к президенту с просьбой решить проблему, а спустя год собрались около таможни, потому что ситуация так и не разрешилась.

В ГИБДД объясняли, что цель проверок — найти водителей автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не вставших на учет в России. Особенно рьяно инспекторы взялись за машины из Армении.

Напомним, проблемы у владельцев машин с армянскими номерами начались летом 2020 года. Тогда по всей России стали проверять автомобили с иностранными номерами, арестовывать их и отправлять на штрафстоянки.

Как в России оказалось так много машин с армянскими номерами? В 2014 году Армения вступила в Евразийский таможенный союз (ЕАЭС). Это значит, что автомобили из этой страны могут свободно передвигаться по дорогам России. С 2014 по 2020 годы в Армении действовали льготные правила ввоза транспортных средств из иностранных государств, — пошлины за них уплачивались существенно ниже, чем в России. Купить в этой стране машину, например, из Японии, жителям России было значительно выгоднее.

Поток льготно растаможенных автомобилей из Армении хлынул в страны ЕАЭС в 2018 году, когда в силу вступил обновленный Таможенный кодекс. Он отменил контроль, связанный с оформлением процедуры временного ввоза, и пост на границе России и Грузии стал пропускать все армянские автомобили без прохождения каких-либо таможенных процедур (проще говоря, по «зеленому коридору»).

Стоит отметить, что на тот момент граждане стран ЕАЭС могли не ставить автомобиль на учет в своей стране, если он стоял на учете в другой. А растаможить и поставить на учет машины в Армении можно было даже по временной прописке. Всё это позволило за несколько лет ввезти в Россию около 300 тыс. армянских автомобилей.

Когда всё ужесточилось? В 2020 году, после окончательного вступления в силу Договора присоединения Армении к ЕАЭС и большого количества таких машин на дорогах России. У органов ГИБДД возникли вопросы о законности нахождения автомобилей в стране. Выяснилось, что машины, ввезенные в Армению в льготный период (с 2014 по 2020 годы), можно использовать исключительно на ее территории, а в других странах ЕАЭС — только после уплаты разницы в таможенных пошлинах.

Кроме того, распоряжаться автомобилем может только гражданин Армении или человек, постоянно проживающий на ее территории. Получилось, что россияне, которые купили такие машины, стали нарушителями таможенного законодательства.

К чему это привело? Автовладельцы заявили, что столкнулись с «репрессивными действиями» со стороны ГИБДД и Федеральной таможенной службы. На них стали оформлять протоколы по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов о временном ввозе, с отметкой таможенных органов). За повторное нарушение грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, либо лишение прав на 3 месяца.

Инспекторы требуют от водителей документы о таможенном оформлении, затем арестовывают машины и отправляют их на платные штрафстоянки. Собственники уже больше года судятся с ГИБДД, чтобы вернуть машины. За это время за содержание автомобилей на стоянках набежали суммы, превышающие саму стоимость машин.

Чтобы избежать проблем, автомобилисты должны поставить их на учет. Но для этого надо заплатить разницу в пошлинах. На таможнях армянские машины задерживают. Против их владельцев возбуждают административные дела по ч. 1 ст.16.2 КоАП (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), и к разнице в пошлинах добавляется штраф (50% от рыночной стоимости автомобиля). Часто выходят суммы в несколько раз больше стоимости самой машины.

Если собственник откажется выполнить требования, автомобиль могут забрать и продать, а деньги от продажи пойдут государству. А если сумма неуплаченных платежей больше 2 млн рублей, против автовладельца могут возбудить уголовное дело — по ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей).