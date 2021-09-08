7 сентября в Краснодаре водители машин с армянскими номерами встретились с таможенниками, чтобы найти выход из ситуации с конфискацией транспорта. Пока не нашли

Напомним, в начале июля 2020 года в России началась крупная проверка автомобилей с иностранными номерами. В основном инспекторы проверяли машины с армянскими номерами. Рейд прошел и на Кубани. Как рассказала тогда начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская, целью проверок было выявление водителей с автомобилями из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не вставших на учет в России.

Подробнее о том, почему арестовывают машины с армянскими номерами: Колонка редактора раздела Авто Юга.ру

21 июля прошлого года владельцы автомобилей с номерами Армении собрались в Краснодаре у здания краевого ГИБДД. Они были возмущены тем, что сотрудники ГИБДД стали отправлять на штрафстоянки их машины. На следующий день, 22 июля, владельцы автомобилей с армянскими номерами собрались около приемной президента в Краснодаре. Они записали видеообращение, в котором сообщили, что в последние годы в Россию было ввезено около 300 тыс. автомобилей из Армении, при этом на границе каких-либо мероприятий по декларированию или растаможке машин не проводилось.