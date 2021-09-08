В Краснодаре владельцы автомобилей с армянскими номерами собрались у краевой таможни. Проблема с арестом машин в стране не решается уже год
7 сентября в Краснодаре водители машин с армянскими номерами встретились с таможенниками, чтобы найти выход из ситуации с конфискацией транспорта. Пока не нашли
Напомним, в начале июля 2020 года в России началась крупная проверка автомобилей с иностранными номерами. В основном инспекторы проверяли машины с армянскими номерами. Рейд прошел и на Кубани.
Как рассказала тогда начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская, целью проверок было выявление водителей с автомобилями из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не вставших на учет в России.
Подробнее о том, почему арестовывают машины с армянскими номерами:
21 июля прошлого года владельцы автомобилей с номерами Армении собрались в Краснодаре у здания краевого ГИБДД. Они были возмущены тем, что сотрудники ГИБДД стали отправлять на штрафстоянки их машины.
На следующий день, 22 июля, владельцы автомобилей с армянскими номерами собрались около приемной президента в Краснодаре. Они записали видеообращение, в котором сообщили, что в последние годы в Россию было ввезено около 300 тыс. автомобилей из Армении, при этом на границе каких-либо мероприятий по декларированию или растаможке машин не проводилось.
7 сентября этого года около 20 водителей таких автомобилей встретились с представителями таможни в Краснодаре. Они говорили, что сотрудники ГИБДД продолжают останавливать машины с армянскими номерами для проверки, а таможенники требуют оформления автомобилей в соответствии с гражданством владельцев.
Как сообщили в пресс-службе таможни порталу Юга.ру 8 сентября, участники встречи обсудили проблемные вопросы и наметили пути их решения. Рассматриваемые вопросы находятся на отдельном контроле у руководства таможни.