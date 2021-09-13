Выборы 17-19 сентября 2021. Кого мы выбираем и как лучше это сделать

С 17 по 19 сентября включительно пройдут выборы депутатов Государственной Думы. От их результатов зависит то, какие люди будут писать и принимать законы для всех нас следующие пять лет.

Каждый человек, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства, прикреплен к избирательному участку по этому адресу. Если вы живете далеко от него и не хотите или не можете туда добраться, вы можете поменять избирательный участок и выбрать удобный. Проще всего это сделать онлайн, в личном кабинете на портале «Госуслуги» . 13 сентября — последний день, когда можно поменять свой избирательный участок.

Каждый гражданин Российской Федерации может выразить свою волю, проголосовав за того кандидата, который, по его мнению, достоин представлять интересы народа и делать нашу с вами жизнь лучше.

На основные вопросы о предстоящих выборах специально для Юга.ру ответил Давид Канкия, член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» [№ 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента].

Кого мы выбираем на этот раз?

Мы будем выбирать 450 депутатов Государственной Думы сроком на 5 лет. Половина этих депутатов — 225 человек — будут выбраны по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Таким образом, у каждого избирателя будет два бюллетеня. В одном — названия 14 партий. В другом — некоторое количество персоналий. В Краснодарском крае это количество колеблется от 9 до 12 кандидатов в разных округах, в Краснодаре, например, 11, включая домохозяйку (что само по себе не плохо), которая живет в Саратовской области (что уже странно).

Вам следует проголосовать за партию и кандидата, которые максимально близко соответствуют вашим политическим предпочтениям и, по вашему мнению, смогут эффективно защищать ваши интересы.

Как узнать заранее, кто баллотируется от моего одномандатного округа?

Это можно сделать несколькими способами. Официальный — зайти на сайт ЦИК России, прорвавшись через капчу и прочие препоны, найти свой округ и посмотреть официальные сведения о выдвинувшихся в нем кандидатах.

Как вариант, можно воспользоваться волонтерскими сервисами, которые пытаются предоставить эту информацию в более удобном виде. Например, на сайте «Выборы в Госдуму-2021: все кандидаты и партии». Полная информация по Краснодарскому краю находится здесь, а посмотреть кандидатов по Краснодарскому одномандатному округу можно по этой ссылке.

В Краснодарском крае по всем восьми округам (кстати, по этому показателю мы один из самых крупных регионов в стране) зарегистрированы только кандидаты от тех партий, что уже имеют представительство в Госдуме или региональных парламентах.

Много ли полезной информации можно узнать из описания кандидата в бюллетене? На что обращать внимание?

Увы, не много. Ответственному гражданину стоит заранее узнать всё о партиях и кандидатах, а не принимать решение в последний момент, глядя в бюллетень. Ведь те, за кого вы голосуете, в ближайшие пять лет будут определять, по каким законам нам жить и куда тратить собранные с нас налоги. Стоит как минимум поискать информацию об этих людях в интернете.

Отмечу, что одной партии в этом году особенно повезло с бюллетенем — она будет выделяться среди всех остальных. «Яблоко» выдвинуло среди кандидатов по Краснодарской территориальной группе бывшего председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова, который сейчас находится в городском СИЗО №1 за нежелательную публикацию в социальных сетях.

В связи с этим, согласно свежим поправкам в избирательное законодательство, «Яблоко» обязано помечать все свои агитационные материалы огромной маркировкой «в составе списка кандидатов выдвинут(ы) кандидат(ы), выполняющий(ие) функции иностранного(ых) агента(ов), и кандидат(ы), аффилированный(ые) с выполняющим(и) функции иностранного(ых) агента(ов) лицом(ами)».

В избирательном бюллетене такая надпись тоже будет. А уж какие выводы сделать из этой информации, пусть каждый избиратель решает сам.

На предвыборных плакатах некоторых партий изображены известные люди. Точно ли именно эти люди пройдут в Госдуму, если партия наберет достаточное количество голосов?

Для начала немного теории.

Распределение мандатов внутри партийных списков — весьма хитрая процедура. Во-первых, 225 мест в Думе получат только те партии, которые наберут больше 5% голосов. Голоса, отданные за тех, кто не преодолел 5-процентный барьер, будут пропорционально распределены среди преодолевших. Таким образом, 5% голосов дают партии порядка 12-15 депутатских мандатов.

Согласно законодательству, у каждой партии должна быть федеральная часть списка — от одного до 15 человек, которые получают мандаты в приоритетном порядке. А оставшиеся места партия сама распределяет среди своих территориальных групп. Чем меньше людей в федеральной части, тем больше шансов избраться у представителей регионов. КПРФ и несколько других партий заполнили федеральную квоту по максимуму — 15 кандидатов. На другом полюсе «Яблоко»: у них в этой части списка всего один человек — нынешний председатель партии Николай Рыбаков.

То, о чем мы говорим, называется технологией «паровозов»: федеральный список возглавляют всем известные люди, которые перед выборами повышают рейтинг партии, а после выборов зачастую отказываются быть депутатами и передают свои мандаты тем, кто ниже них по списку.

Сейчас в топе федерального списка «Единой России» заявлены Шойгу и Лавров — два самых популярных министра согласно социологическим опросам. Но верите ли вы всерьез, что после выборов они променяют министерские кресла на места в ГосДуме?

В Краснодарском крае тоже есть свой «паровоз» — Владимир Порханов, главврач первой городской больницы (и многолетний депутат краевого парламента). В 2016 году, на прошлых выборах Госдумы, Порханов уже возглавлял краевой список «Единой России» и в тот раз отказался от федерального депутатства. Он может принять схожее решение и по итогам этих выборов.

Тот, кого изберут по одномандатному округу, тоже может отказаться от своего мандата в чью-то пользу?

Если коротко, нет. Если победивший кандидат по округу не сможет исполнять свои обязанности, будут назначены новые выборы только в этом округе.

А в целом победителем в каждом из 225 одномандатных избирательных округов России станет тот кандидат, который получит простое большинство голосов избирателей. В каждом кубанском округе в среднем примерно 500 тысяч голосующих. Но минимального порога явки нет, так что даже если в выборах в том или ином округе примет участие всего один человек, они все равно будут считаться состоявшимися.

Перед этими выборами часто звучит термин «сушка явки». Кому может быть на пользу понижение явки избирателей?

Низкая явка всегда идет на пользу административной партии/кандидату. Ведь у них есть ресурс для того, чтобы пригнать подневольный электорат — чем ниже явка, тем выше процентный вес этого подневольного электората, а значит, обеспечить нужные результаты становится проще.

Также низкую явку обожают фальсификаторы и электоральные мошенники. У них остается больше невостребованных бюллетеней, а значит — возможностей вмешаться в итоги голосования. Участие в выборах в качестве избирателя (а еще лучше — наблюдателя) существенно осложняет жизнь жуликов. С этой точки зрения не важно, за кого вы голосуете или даже портите бюллетень — бюллетеней просто становится меньше для того, чтобы вбросить их за кого-то другого.

Можно ли забрать бюллетень с собой, на память?

Да. Избирателю не запрещено забирать бюллетень с собой. У меня есть небольшая коллекция бюллетеней с предыдущих выборов, когда среди кандидатов я не находил тех, за кого хотелось бы отдать свой голос. Правда, члены избирательной комиссии очень не любят такие проявления свободолюбия голосующих и, скорее всего, будут всеми правдами и неправдами не дать вам это сделать. Но в России закон не запрещает забрать свою бюллетень.

В семи субъектах РФ (Москве, Севастополе, Ростовской, Курской, Мурманской, Нижегородской и Ярославской областях) на этот раз можно проголосовать через интернет. В чем плюсы, минусы и подводные камни такого метода голосования?

В каком-то смысле это тестирование системы перед выборами Президента России 2024 года, где оно, как уже очевидно, будет практиковаться по всей стране. Преимуществом голосования онлайн называют удобство для избирателя. Вот только, в отличие от обычного голосования, в правильности подсчета голосов тут не сможет удостовериться никто и никаким образом. Онлайн-голосование — это черный ящик, из которого нам просто вынут и покажут некие результаты выборов.

Правда ли, что те, кто голосует онлайн, могут один раз в течение 24 часов переставить галочку? И как тогда проверить, не переставил ли кто-нибудь мою галочку вместо меня?

Такая возможность и вправду анонсирована. Это якобы делается для того, чтобы независимо могли выразить свое мнение те, кого заставляют голосовать под давлением — например начальство на работе. Но поскольку система онлайн-голосования не прозрачна, то нет никакой возможности проверить, верно ли учтен ваш голос.

На мой взгляд, избирательная система России находится в кризисе. Недоверие к итогам голосования в обществе и так очень высоко, а внедрение абсолютно бесконтрольной системы голосования может окончательно разрушить веру избирателя в честные выборы.

Выборы объявлены трехдневными. В какой из трех дней лучше голосовать, если разница вообще есть?

В условиях многодневного голосования лучше всего принимать участие в выборах в последний момент, незадолго до закрытия избирательного участка. Так больше шансов, что ваш голос не будет подменен. И вы сможете проверить по спискам избирателей, не получил ли кто-то бюллетень вместо вас.

Что делать, если я на выборном участке стану свидетелем того, что покажется мне грубым нарушением закона?

Есть три способа зафиксировать нарушение: снять его на фото или видео, написать жалобу в избирательную комиссию, получить и опубликовать копии сфальсифицированных документов.

Поэтому, если вы столкнулись с каким-либо нарушением, в первую очередь, его надо зафиксировать на фото или видео и задокументировать посредством подачи официальной жалобы в избирком или обращения в органы правопорядка.

Вот только практика показывает, что добиться привлечения фальсификатора к ответственности бывает очень тяжело. Поэтому главный инструмент гражданского общества — по-прежнему публичность. Именно этого сильнее всего боятся отечественные электоральные преступники — что они их имена и лица станут широко известны.

Существует много способов сделать информацию публичной. Ее можно разместить в своих социальных сетях, рассказав таким образом правду своим близким и друзьям. Можно поделиться информацией со СМИ и надеяться, что они опубликуют. Наверняка вашим рассказом заинтересуются специальные ресурсы, такие, как «Карта нарушений» — это своего рода электоральная летопись, история болезни российских выборов.

На прошлых выборах на избирательных участках работали веб-камеры, и можно было смотреть, не творится ли там беззаконие. Где можно будет посмотреть трансляцию на этот раз?

По данным ЦИК, веб-камерами оборудованы порядка 50 тысяч избирательных участков.

Благодаря онлайн-трансляции и последующему изучению записей наблюдателям на президентских выборах 2018 года удалось зафиксировать тысячи фактов нарушений и прямых фальсификаций.

Вот, например, моё любимое видео: на участке №3511 в Новороссийске члены избирательной комиссии при участии полиции осуществляют многократные вбросы бюллетеней.

Однако на этот раз доступ к онлайн трансляциям ограничен. В открытом доступе их размещать не будут. Смотреть записи с камер на избирательных участках теперь имеют право только избирательные комиссии, партии, кандидаты и Общественная палата. Рядовые граждане этого права оказались лишены. Хотя, и забывать об этом не стоит, деньги на установку этого оборудования были взяты именно из налогов рядовых граждан и избирателей.