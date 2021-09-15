В Дмитриевском сквере Краснодара опять что-то сломалось. На этот раз качели

Краснодарский край

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В соцсетях краснодарцы поделились кадрами поломанных качелей в Дмитриевском сквере

Напомним, Дмириевский сквер в Краснодаре начали благоустраивать в 2020 году. В сквере сделали детскую площадку, памп-трек, освещение и уложили плитку. 

Но с момента его открытия осенью 2020 года местные жители неоднократно отмечали, что на территории зачастую не работает освещение, а плитка на набережной покрыта слоем воды. В конце июня краснодарцы заметили, что из-за постоянных луж на плитке зацвели водоросли. А в июне из-за сильных дождей Покровское озеро вышло из берегов и затопило тротуар. Из-за этого в сквере больше месяца не было света.

14 сентября в телеграме «Телетайп Краснодара» жители поделились кадрами сломанных качелей.

«С качелями в Дмитриевском что-то пошло не так. Дорогие мамочки, снимите оттуда детей и позвоните хотя бы 050 (аварийная служба)», — написал автор поста.

Портал Юга.ру 15 сентября обратился за комментарием в мэрию Краснодара. Там сообщили, что специалисты МКУ «Управления коммунального хозяйства и благоустройства» сегодня отремонтировали качели.

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В Дмитриевском сквере Краснодара опять что-то сломалось. На этот раз качели
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