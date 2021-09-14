Курорт «Роза Хутор» расширил сеть маршрутов для велопрогулок

Курорт «Роза Хутор» предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок

Этой осенью на курорте «Роза Хутор» работает 13 разных по протяженности и сложности маршрутов. Велопрогулки рассчитаны и на взрослых, и на детей. «Все веломаршруты делятся на три уровня. Простые подходят даже тем, кто только что освоил велосипед. Маршруты средней сложности — для тех, кто катается уверенно, сложные — для велосипедистов с опытом поездок по горным склонам», — рассказал руководитель проекта RidersAdventure, организатор велотуров на «Роза Хутор» Дмитрий Лопатин.

Маршруты доступны детям выше 125 см. Для них в прокате есть детские велосипеды. А для самых маленьких гостей на курорте предусмотрели велоприцепы, которые присоединяются к велосипедам родителей. Новинка летнего сезона, маршрут «Озерный траверс», — это 8 км благоустроенной асфальтированной дорожки от Горной Олимпийской деревни до высокогорных озер. По пути можно посетить этнографическую усадьбу «Шишин двор», побывать на Хаски хуторе, Оленьей ферме и в Вейк-парке. Велосипедисты могут выехать с курорта «Роза Хутор» и добраться до Харгинского леса, Долины нарзанов, Священной рощи, Хмелевских озер, проехать по старинному шелковому пути. Один из самых востребованных маршрутов — «Путешествие к морю» — стартует на курорте «Роза Хутор», проходит по горной дороге через ущелья, каньоны, горные реки, серпантины, реликтовые леса, водопады к морскому побережью. 80 км дороги рассчитаны на 7–8 часов. Это маршрут средней сложности; как пояснил Лопатин, проехать по нему могут даже дети.