Курорт «Роза Хутор» расширил сеть маршрутов для велопрогулок
Курорт «Роза Хутор» предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок
Этой осенью на курорте «Роза Хутор» работает 13 разных по протяженности и сложности маршрутов. Велопрогулки рассчитаны и на взрослых, и на детей.
«Все веломаршруты делятся на три уровня. Простые подходят даже тем, кто только что освоил велосипед. Маршруты средней сложности — для тех, кто катается уверенно, сложные — для велосипедистов с опытом поездок по горным склонам», — рассказал руководитель проекта RidersAdventure, организатор велотуров на «Роза Хутор» Дмитрий Лопатин.
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Маршруты доступны детям выше 125 см. Для них в прокате есть детские велосипеды. А для самых маленьких гостей на курорте предусмотрели велоприцепы, которые присоединяются к велосипедам родителей.
Новинка летнего сезона, маршрут «Озерный траверс», — это 8 км благоустроенной асфальтированной дорожки от Горной Олимпийской деревни до высокогорных озер. По пути можно посетить этнографическую усадьбу «Шишин двор», побывать на Хаски хуторе, Оленьей ферме и в Вейк-парке.
Велосипедисты могут выехать с курорта «Роза Хутор» и добраться до Харгинского леса, Долины нарзанов, Священной рощи, Хмелевских озер, проехать по старинному шелковому пути.
Один из самых востребованных маршрутов — «Путешествие к морю» — стартует на курорте «Роза Хутор», проходит по горной дороге через ущелья, каньоны, горные реки, серпантины, реликтовые леса, водопады к морскому побережью. 80 км дороги рассчитаны на 7–8 часов. Это маршрут средней сложности; как пояснил Лопатин, проехать по нему могут даже дети.
«Для велотуров используют электровелосипеды, но это не означает, что нет необходимости крутить педали. Внутренний компьютер велосипеда оценит уровень сложности и немного «добавит» мощность. Если на обычном велосипеде можно легко проехать 20 км, то на электрическом — до 80 км. К тому же такие велосипеды «выравнивают» возможности туристов в группе: никто не будет отставать или вырываться вперед», — отметил Дмитрий Лопатин.
На велопрогулки отправляются группами до шести человек, каждую группу сопровождает инструктор. Гостей курорта обеспечивают электровелосипедами немецких и американских марок.
Прокат горных, шоссейных и электровелосипедов работает круглый год, как и часть маршрутов. Например, зимой отдыхающим будут доступны велотуры «Путешествие к морю», «Шелковый путь», «Священная Роща», «Долина Нарзанов», «Гастротур в Медовеевку», «Хмелевские озера», «Пасть Дракона» и «Каньон Хашупсе».