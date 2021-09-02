Курорт «Роза Хутор» получил награду Travellers’ Choice 2021

Пользователи TripAdvisor вновь назвали курорт «Роза Хутор» одной из лучших достопримечательностей мира

Впервые курорт получил эту награду в прошлом году, а сейчас подтвердил звание лучшего: пользователи сервиса TripAdvisor поставили ему самые высокие оценки.

Ежегодно международный сервис TripAdvisor отмечает лучшие туристические объекты наградой Travellers’ Choice («Выбор путешественников»). Для присуждения премии сервис анализирует миллионы оценок и отзывов путешественников: оценивает их количество и содержание.