Курорт «Роза Хутор» получил награду Travellers’ Choice 2021
Пользователи TripAdvisor вновь назвали курорт «Роза Хутор» одной из лучших достопримечательностей мира
Впервые курорт получил эту награду в прошлом году, а сейчас подтвердил звание лучшего: пользователи сервиса TripAdvisor поставили ему самые высокие оценки.
Ежегодно международный сервис TripAdvisor отмечает лучшие туристические объекты наградой Travellers’ Choice («Выбор путешественников»). Для присуждения премии сервис анализирует миллионы оценок и отзывов путешественников: оценивает их количество и содержание.
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Организационных взносов, заявок на участие и отборочных туров конкурс не предусматривает. Travellers’ Choice могут получить только те объекты, о которых туристы стабильно оставляют хорошие отзывы. Это туристические направления, авиакомпании, места размещения, рестораны и курорты по всему миру — 10% лучших достопримечательностей по версии TripAdvisor.
«Оставаться на высоте сложнее, чем однажды на нее подняться. Поэтому мы из года в год совершенствуем клиентский сервис и инфраструктуру, стремимся соответствовать самым высоким ожиданиям наших гостей. Мы искренне благодарны им за отзывы, которые позволили получить столь престижную награду», — поделились в пресс-службе курорта «Роза Хутор».