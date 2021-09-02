Курорт «Роза Хутор» получил награду Travellers’ Choice 2021

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Пользователи TripAdvisor вновь назвали курорт «Роза Хутор» одной из лучших достопримечательностей мира

Впервые курорт получил эту награду в прошлом году, а сейчас подтвердил звание лучшего: пользователи сервиса TripAdvisor поставили ему самые высокие оценки.

Ежегодно международный сервис TripAdvisor отмечает лучшие туристические объекты наградой Travellers’ Choice («Выбор путешественников»). Для присуждения премии сервис анализирует миллионы оценок и отзывов путешественников: оценивает их количество и содержание.

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Организационных взносов, заявок на участие и отборочных туров конкурс не предусматривает. Travellers’ Choice могут получить только те объекты, о которых туристы стабильно оставляют хорошие отзывы. Это туристические направления, авиакомпании, места размещения, рестораны и курорты по всему миру — 10% лучших достопримечательностей по версии TripAdvisor.

«Оставаться на высоте сложнее, чем однажды на нее подняться. Поэтому мы из года в год совершенствуем клиентский сервис и инфраструктуру, стремимся соответствовать самым высоким ожиданиям наших гостей. Мы искренне благодарны им за отзывы, которые позволили получить столь престижную награду»,поделились в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Курорты и туризм Награды путешествия Роза Хутор

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