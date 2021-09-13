Власти Краснодара захотели производить трамвайные шпалы и рельсы на Кубани

Краснодарский край

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Власти Краснодара предложили наладить собственное производство в крае, чтобы не зависеть от чужих поставок

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Новости о том, как продвигалось строительство, можно найти здесь.

13 сентября на планерке администрации Краснодара обсудили ход строительства новой трамвайной ветки на улице Московской и возможные отставания в графике. Так, в августе из-за сбоя в поставках московского завода приостановились работы

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Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что для рельсошпальной решетки найти шпалы «невозможно» — они производятся в небольшом количестве на территории страны. Так как в дальнейшем планируют расширение трамвайной сети в Краснодаре, глава Краснодара предложил наладить производство на Кубани, чтобы строительство не зависело от поставок. 

«Мы для себя четко понимаем, что впереди ещё более серьёзные работы, связанные со строительством трамвайных линий и в микрорайон Гидростроителей, и в Восточно-Кругликовский микрорайон. Давайте заранее думать. У нас предприятий достаточно на территории края», — отметил Первышов. 

С предложением производства шпал для развития трамвайной сети Краснодара обратятся в региональный департамент промышленной политики.

Ранее власти Краснодара пообещали, что первый трамвай по Московской пустят до Нового года.

Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай

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